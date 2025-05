Calciomercato, Conceicao firma con lo sconto: Mendes decisivo

Conceicao è pronto per la sua nuova soluzione in Serie A. Ad un passo dal ritorno al Porto, spunta l’affare decisivo: la destinazione immediata

Saranno ore frenetiche in ottica calciomercato. La Juventus dovrà prima centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League per poi pensare alle nuove soluzioni in vista della prossima stagione. Spunta la svolta per l’affare Conceicao, accostato alle big della Serie A.

Novità interessanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante portoghese Conceicao. Ha vissuto una stagione dai due volti in Serie A con la Juventus: ora è pronto per una nuova soluzione immediata grazie a Mendes. Tutto può cambiare in tempi brevi per continuare ad essere protagonista in Italia. L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato di una permanenza nel campionato italiano: ecco la svolta decisiva.

Calciomercato, svolta per Conceicao: giocherà il Mondiale per club

Saranno settimane intense per programmare la prossima campagna acquisti. Bisognerà trovare subito un nuovo piano per conoscere il futuro di Conceicao: la verità in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nuovo obiettivo della Juventus è quello di tenere Conceicao a tutti i costi. Ora il club bianconero cercherà di trovare un nuovo accordo con il Porto sul prezzo. I 30 milioni della clausola sono ritenuti alti: c’è già stata la richiesta di portarlo al Mondiale per club. Sarà decisivo ancora una volta il potente agente portoghese Jorge Mendes per chiudere subito l’affare. Saranno ore importanti per conoscere il futuro del talentuoso giocatore lusitano: Tudor ha puntato su di lui nelle ultime sfide della Juventus dopo aver collezionato tanta panchina.

Nelle scorse settimane Conceicao è stato accostato alle big della Serie A, come Milan e Roma, che sono pronte ad investire tanti milioni per rifare il reparto offensivo. La Juventus è pronta ad allestire una rosa super competitiva: la voglia di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo è tanta.

Una voglia immensa per puntare in alto: Conceicao dovrà così conquistare la fiducia della società bianconera. Il futuro di Tudor è ancora in bilico: negli ultimi giorni è stato accostato l’attuale allenatore Antonio Conte. Una voglia immensa per trovare subito nuove soluzioni entusiasmanti: l’annuncio dovrebbe arrivare soltanto ad inizio giugno. Un possibile ritorno immediato per l’ex bianconero che ha scritto la storia con la Juventus sia da calciatore che da allenatore. Tutto può succedere in Serie A.