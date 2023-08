Calciomercato, accordo con il portiere: si sblocca l’affare, arriva in Serie A

Ultime notizie di calciomercato: ribaltone tra i pali. C’è l’annuncio riguardo il nuovo estremo difensore. La società è pronta a chiudere l’affare.

Mercato in fermento per quanto riguarda i portieri. Nel corso di questa sessione stiva di calciomercato, c’è stato un gran via vai di estremi difensori che hanno cambiato maglia. La big non ha ancora trovato la quadra, ed è pronta a chiudere per questo portiere: l’affare si sblocca, ecco tutti i dettagli riguardo il suo arrivo.

C’è una novità di calciomercato riguardo il futuro dell’estremo difensore che è pronto a lasciare il suo attuale club per arrivare in Serie A. La trattativa la sta portando avanti la società che è in questo momento alla ricerca di un portiere e sembra ver individuato in lui il profilo perfetto per ricoprire questo delicato ruolo. Ecco l’annuncio in merito al destino del ragazzo che è ad un passo dall’addio: svelato il suo prossimo club.

Calciomercato: stanno prendendo il portiere, arriva in Serie A

Ci sono grandi manovre all’intero della società. Il faccia a faccia con la proprietà sembra aver dato i propri frutti. Adesso il mister è in attesa di nuovi rinforzi riguardo anche il portiere, che potrebbe arrivare molto presto.

La società ha bisogno di liberare spazio per poter ingaggiare nuovi calciatori. L’indice di liquidità impone al club di sbloccare il mercato in uscita. Per questa ragione il portiere è sempre più vicino all’addio: il suo futuro può essere in Serie A. Il club è pronto a chiudere per l’arrivo dell’estremo difensore che avrà dunque la possibilità di giocare anche la prossima Champions League.

Non da protagonista, visto che il nuovo ruolo che ricoprirà Audero alla Lazio sarà di vice Provedel. Sarri ha dato indicazioni chiare riguardo l’acquisto del giocatore scuola Juve, cresciuto nel settore giovanile bianconero prima di trasferirsi alla Sampdoria. Con la maglia dei blucerchiati ha fatto intravedere il suo talento, adesso il prossimo step sarà la Lazio come numero dodici di Provedel, che resta titolare indiscusso.

Calciomercato: Audero alla Lazio, la Sampdoria sblocca due acquisti

Secondo quanto riportato da SampNews24, in queste ore il club biancoceleste è tornato in corsa per prendere l’italo indonesiano che è in uscita da Genova. La Sampdoria spera di chiudere al più presto la cessione alla Lazio di Audero, in modo da poter ufficializzare due colpo: Gian Marco Ferrari del Sassuolo ed Erit Berisha, che potrebbe rilanciarsi in blucerchiato dove andrebbe a prendere il posto di Audero.