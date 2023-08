Figc, esclusione dal campionato: arriva il verdetto del Tar

Nuovi aggiornamenti riguardo la composizione del prossimo campionato italiano. Una vicenda assurda che sta tenendo in balia numerosi club. Arriva la sentenza del Tar.

Riflettori accesi su questa situazione con tantissime società coinvolte a seguito dell’esclusione, dal prossimo campionato, di alcuni club. C’è la decisione del Tar che può cambiare lo scenario. Ecco tutti i dettagli.

Giornata importante per quanto riguarda il futuro del calcio italiano. Questo mercoledì 2 agosto darà una precisa indicazione riguardo il prossimo campionato. Ecco l’annuncio in merito ai ricorsi dei club, c’è la decisione del Tar del Lazio.

Esclusione dal campionato, verdetto del Tar: cosa succede

Sono giorni cruciali riguardo la composizione dei prossimi campionati italiani. Da via Allegri, sede della Federazione italiana Giuoco Calcio, c’è attesa di conoscere l’esito dei vari ricorsi che metteranno la parola fine riguardo questa vicenda relativa all’esclusione delle società.

I casi Lecco e Reggina tengono con il fiato sospeso la Figc e le varie leghe, soprattutto quella di Serie B che ad oggi non conosce ancora la data di partenza del prossimo campionato. Nonostante siano già stati stilati i calendari, il rischio che si corre è di dover rinviare l’avvio di stagione proprio a causa di questi processi.

Ecco perché la sentenza del Tar del Lazio su Lecco e Reggina potrà dare delle indicazioni riguardo il futuro del campionato di Serie B. Discorso analogo anche per quanto riguarda la Serie C. In lizza per il ripescaggio nella serie cadetta ci sono Brescia e Perugia, mentre in terza serie Casertana e Piacenza sono in pole. Oggi è previsto il verdetto da parte del Tar del Lazio che darà l’input anche all’eventuale ricorso al Consiglio di Stato.

Esclusione campionato Serie B Lecco e Reggina: i motivi

La Reggina è stata esclusa dalla B a causa di alcune scadenze federali relativi ai pagamenti, effettuati in ritardo. Il Lecco, invece, nella domanda d’iscrizione non ha avuto l’autorizzazione a giocare allo stadio di Padova (con l’ok della questura arrivato fuori tempo massimo). I legali dei due club hanno inoltrato il ricorso al Tar del Lazio che oggi sarà chiamato a decidere su questa situazione. Questo passaggio sarà cruciale anche riguardo all’ultimo grado di giudizio, in Consiglio di Stato.

Quando inizia il campionato di Serie B: ultime notizie

L’udienza di oggi del Tar sulla partecipazione al prossimo campionato di Serie B di Lecco e Reggina, non metterà la parola fine su questa vicenda. C’è ancora l’ultimo grado di giudizio che è quello amministrativo con il Consiglio di Stato che il 29 agosto emanerà la sua sentenza. Nonostante ciò, la Lega di B ha annunciato di voler rispettare i calendari e fissare come data d’inizio del campionato cadetto il prossimo 19 agosto. La Serie C, invece, dovrebbe partire il 27. Si attende la decisione della Figc.