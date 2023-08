Calciomercato, annuncio di Allegri: cambia il suo futuro alla Juve

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus. C’è l’annuncio di Allegri, ecco come cambia il suo futuro in bianconero.

Domani la squadra sarà protagonista dell’ultima amichevole negli Stati Uniti, di fronte ci sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Intanto, alla vigilia di questo match, Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha affrontato tanti argomenti come il calciomercato e il futuro alla Juventus di due beniamini.

Dal Camping World Stadium di Orlando, in Florida, Massimiliano Allegri ha lanciato la bomba di calciomercato. Il tecnico, nel corso della conferenza stampa di vigilia all’amichevole dei bianconeri contro il Real Madrid, s’è soffermato su alcuni temi molto cari ai tifosi bianconeri come il mercato.

Allegri stravolge la Juve, svelato il suo nuovo ruolo

Ci sono delle questioni da risolvere in casa Juventus, la prima riguarda il futuro del calciatore che è a rischio cessione. Allegri ha fatto il punto della situazione in merito a questo calciomercato estivo 2023 con la società impegnata a rinforzare la squadra rispettando il bilancio.

Ecco perché non sono da escludere operazioni di calciomercato in uscita, con il club che potrebbe dare il via libera ad alcune cessioni eccellenti per mettere in ordine i conti della società. Nelle ultime ore, per esempio, s’è parlato molto di uno scambio, più conguaglio a favore della Juventus, tra Vlahovic e Lukaku con il Chelsea.

Il tecnico non s’è sbilanciato ma ha aperto a qualsiasi ipotesi. L’allenatore, da vero aziendalista, si è messo a disposizione della società che dovrà operare nel migliore dei modi per il bene del club.

Conferenza stampa Allegri Juventus: l’annuncio sullo scambio Vlahovic Lukaku

“Come ho sempre fatto, mi adeguerò al calciomercato. Posso dire che sono felice della rosa che ho a disposizione. Però davanti a delle proposte irrinunciabili, la Juve ha la necessità di valutare. Ci sono esigenze finanziarie ed economiche”.

“Vlahovic? E’ a disposizione per l’amichevole contro il Real Madrid, sarei felice di mandarlo in campo per qualche spezzone di partita”.

Infortunio Pogba Juventus, Allegri svela il tempi di recupero

Altro tema delicato, oltra a Vlahovic, è quello relativo all’infortunio di Paul Pogba: ecco l’annuncio di Allegri sui tempi di recupero.

“Non so quantificare i tempi di recupero di Pogba. Posso dire che ha fatto solo un allenamento con la squadra, tra l’altro non tutto ma solo in parte. Mi auguro che possa alzare i ritmi a partire dalla prossima settimana, penso sia difficile un suo recupero la prima di campionato. Spero di riaverlo a disposizione il prima possibile”.

“Degli infortunati non sono preoccupato. Sia Rabiot che Fagioli sono quasi pronti per il rientro, adesso sono a Torino a lavorare. Abbiamo cambiato poco, come assetto di squadra. Lo reputo un vantaggio”.