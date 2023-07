Condizioni Sergio Rico: brutta notizia, l’annuncio

Bruttissimi momenti che sta vivendo la famiglia del noto portiere spagnolo Sergio Rico in forza al PSG. Dopo il brutto incidente a cavallo dello scorso dine maggio ora le notizie non sono buone.

La situazione potrebbe compromettersi da un momento all’altro, perché la vicenda ora può portare a dei nuovi sviluppi. Continuano ad arrivare aggiornamenti nei confronti del giocatore.

Le condizioni di Sergio Rico sono da settimane poco positive e per questo motivo ora sono arrivate le ultime notizie per quello che potrebbe essere la condizione futura.

Condizioni Sergio Rico: le ultime

Bruttissimo incidente a cavallo di Sergio Rico che potrebbe compromette la sua situazione fisica e mentale in vista delle prossime ore. Dopo quanto accaduto lo scorso 28 maggio ora la situazione non è per niente migliorata. Il giocatore del PSG è già stato operato d’urgenza ed è stato salvato, uscendo fuori pericolo di vita. Ma in queste ultime ore le condizioni sono peggiorate e non sono arrivate buone notizie.

Arrivano le ultime notizie riguardanti quella che è questa vicenda di Sergio Rico che ora si trova davvero in una brutta situazione, lui come la sua famiglia. Non ci sono notizie positive al momento perché è arrivata un’altra pessima notizia riguardo quelle che sono le sue condizioni.

Sergio Rico: nuova operazione a giorni

Sergio Rico dovrà operarsi di nuovo: intervenuto la prossima settimana, lotta a un aneurisma. Si trova ancora in Ospedale a Siviglia dal momento della caduta da cavallo in quel tragico incidente. A riportare questi aggiornamenti è il noto quotidiano spagnolo di As.

La situazione con le condizioni di Sergio Rico sarà aggiornata nei prossimi giorni, una volta che sarà nuovamente operato delicatamente alla testa e che potrebbe dare una svolta decisiva in un senso o nell’altro per quello che sarà il suo recupero.

Ultime notizie su Sergio Rico

Tutto il mondo e in particolare i suoi familiari sono in ansia e apprensione su Sergio Rico. La prossima operazione si spera che potrebbe cambiare le cose, ma al momento non sembrano esserci riscontri positivi. C’è grande silenzio e paura per quello che potrebbe accadere al professionista visto che ora dovrà andare nuovamente sotto i ferri.