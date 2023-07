Nuova avventura in Serie A per Tommaso Baldanzi: il talento dell’Empoli è pronto per il grande salto, ecco tutti i dettagli relativi al suo trasferimento.

Considerate una delle promesse del calcio italiano, la big non vuole farsi sfuggire Tommaso Baldanzi che è il nuovo gioiello dell’Empoli. Il club toscano è pronto a valutare la cessione del giovane trequartista, protagonista nel corso dell’ultima stagione con la maglia degli azzurri. Il suo futuro può essere in un top club italiano con il ds che ha già avviato i contatti per prenderlo dall’Empoli.

Arrivano nuove indiscrezioni relative al futuro di Tommaso Baldanzi. Il giovane trequartista era stato accostato a numerose società, tra cui anche il Napoli che aveva fatto un pensierino per il giocatore. Nelle ultime ore, però, s’è mossa con insistenza un’altra big di Serie A che vuole prenotare il giocatore in vista della prossima stagione: ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di calciomercato.

Calciomercato: stanno prendendo Tommaso Baldanzi

C’è la svolta relativa all’affare di calciomercato che vede protagonista il trequartista dell’Empoli Baldanzi. Il calciatore è finito nel mirino di alcune big ma nelle ultime ore una di queste ha deciso di accelerare per bloccare il giocatore in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da cm.com, Giuntoli ha le idee chiare riguardo il prossimo rinforzo per la Juventus. Il dirigente è in pressing con l’Empoli per Tommaso Baldanzi: c’è una strategia ben precisa, da parte del ds juventino che è pronto ad anticipare altre società per il giovane italiano.

I buoni rapporti con l’Empoli possono facilitare questa trattativa di calciomercato con l’arrivo alla Juventus di Baldanzi. L’affare può entrare ne vivo in questa sessione di calciomercato anche se le parti potrebbero decidere di ufficializzare il tutto nel 2024.

Calciomercato: via dall’Empoli, Baldanzi va alla Juventus

E’ di ieri la notizia dell’arrivo all’Empoli di Ranocchia, il centrocampista s’è trasferito in Toscana via Juventus. Questa trattativa conferma, sempre di più, i buoni rapporti tra le due società che sono pronte a discutere anche di Tommaso Baldanzi che è un obiettivo di calciomercato della Juventus. Giuntoli voleva prendere il calciatore già nel corso della scorsa sessione di mercato invernale, quando era a Napoli. Con il suo arrivo in bianconero gli scenari sono cambiati. Le pretendenti per Baldanzi non mancano, su di lui ci sono anche Roma, Benfica e Borussia Dortmund ma la Juve è pronta a sfruttare i legami con l’Empoli per prendere il giocatore nel 2024.

Baldanzi alla Juventus nel 2024, l’idea di Giuntoli

Secondo le ultime indiscrezioni, al vaglio del dirigente bianconero c’è l’ipotesi di prendere e portare alla Juventus Baldanzi solo nel 2024. L’affare con l’Empoli potrebbe concludersi già in questa sessione di mercato, con la Vecchia Signora che lascerebbe in prestito il giocatore al club toscano.