Cecilia Rodriguez incandescente, il bikini svela (quasi) tutto: che spettacolo

Cecilia Rodriguez in costume in una posa che manda i fan fuori di testa: visione semplicemente esplosiva, da non credere ai propri occhi

In questi anni, la bellezza e la sensualità di Cecilia Rodriguez sono riuscite ad emergere sempre di più. Al punto da non avere niente da invidiare a quelle della più celebre sorella, Belen, e addirittura in non poche occasioni di oscurarle. Del resto, nel loro caso è la conferma che a volte il fascino è davvero una questione di famiglia.

La 33enne ne ha fatta di strada, dal suo arrivo in Italia alcuni anni dopo quello di Belen. Uscendo dal cono d’ombra della sorella e iniziando a farsi apprezzare in proprio per classe, stile, eleganza. Oggi infatti ne parliamo non solo come un personaggio importante del mondo della tv e dello spettacolo, ma anche come una delle modelle in maggiore ascesa sulla scena internazionale, richiestissima dai principali brand.

Più passa il tempo, più Cecilia si fa notare e negli ultimi tempi alcune campagne pubblicitarie l’hanno davvero consacrata ad altissimi livelli. In particolare, la ‘Chechu’ ha dato spettacolo al Festival di Cannes, in primavera, dando dimostrazioni di fascino mai viste prima, apparendo al top della sua forma e facendo innamorare una volta di più i tantissimi ammiratori. Ora, dopo un anno davvero molto intenso dal punto di vista lavorativo, è arrivato anche per lei il momento di staccare la spina e di godersi delle meritate vacanze.

Cecilia Rodriguez di spalle all’obiettivo, la visione è incantevole: lato B perfetto in perizoma, Instagram in delirio

Insieme al suo Ignazio Moser, non poteva che scegliere una delle mete più battute dai vip in questo periodo. La coppia si è recata in quel di Mykonos e gli scatti che hanno lasciato il web senza parole si stanno già moltiplicando. Ma questo, è davvero il non plus ultra.

Capelli al vento, Cecilia si mette in posa su di una terrazza, con un panorama stupendo davanti a lei. Ma gli sguardi di tutti non possono che riguardare lei in primo piano. La sua silhouette lascia sempre il segno, la visione di spalle che fa risaltare il lato B in perizoma è illegalità pura e accende la passione e la fantasia dei tantissimi fan (quasi cinque milioni di followers su Instagram) in un lampo. Uno scatto che di sicuro ricorderemo come uno dei più iconici dell’estate 2023.