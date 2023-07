Calciomercato, è fatta: preso Aubameyang, firma un biennale

Tutto deciso per il colpaccio Pierre-Emerick Aubameyang, con il club che cercava una nuova soluzione in attacco e la trova in lui.

Il centravanti gabonese, da quando ha lasciato l’Arsenal per tentare nuove avventure ed esperienze ad alti livelli, nei top club d’Europa, non ha mai trovato la strada giusta, incappando in problemi legati alla non titolarità tra Barcellona e Chelsea.

Ha voglia di rilanciarsi e, accostato a diverse società italiane, ha preso la sua decisione per il futuro. Ci sarebbe in mano un accordo contrattuale, con termini legati ad un biennio.

Calciomercato, colpo Aubameyang: svelata la destinazione

Il calciomercato della Serie A è tornato a vedere protagonista Pierre-Emerick Aubameyang, calciatore ex Milan che era finito anche tra i rumors dello stesso club rossonero.

Perché va a caccia di un rilancio, in un club che punterà su di lui, come titolare per le sfide d’Europa. Perché, a prendere il centravanti gabonese sarà un club di Champions League.

Secondo le notizie che arrivano in mattinata, Pierre-Emerick Aubameyang avrebbe trovato un accordo con il Marsiglia, per il trasferimento immediato. Con il Chelsea dovrà stabilire un accordo, il club dell’OM, ad una cifra simbolica per l’addio dalla Premier League.

Mercato Marsiglia, colpo Aubameyang: le cifre

Il Marsiglia, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, avrebbe trovato un accordo valido per due anni, con opzione per il terzo, per Pierre-Emerick Aubameyang. Sarà il giocatore gabonese ed ex Milan a vestire la maglia dell’OM, per giocare le delicate sfide che saranno in Champions League.

Con l’esperienza di Aubameyang, in un contratto biennale e dunque valido fino al 30 giugno 2025, con opzione – attraverso alcune condizioni per le prestazioni che fornirà al Marsiglia – fino al 2026, per un rinnovo appunto opzionale e legato ai traguardi dell’OM.

Ultime su Aubameyang: le cifre, c’era anche una concorrente italiana

C’era anche una concorrente italiana per il colpo Aubameyang, tra le idee del Milan che fu di Paolo Maldini. Il centravanti del Chelsea rappresentava l’idea per alternare Giroud nel ruolo di attaccante, considerando che Origi non ha mai convinto a pieni voti. Dopo l’addio di Ibrahimovic, però, non sarà appunto Aubameyang il sostituto in attacco e, secondo quanto riferito dalla stessa fonte, Aubameyang avrebbe già un accordo col Marsiglia per il passaggio in Ligue 1.

Il Chelsea, dal canto proprio, dovrà convincersi su una cessione a cifre simboliche, considerando che il valore di mercato dell’attaccante è quasi pari a zero, arrivato ormai ai suoi 34 anni. Pertanto, il Marsiglia, spera di dover sborsare 2-3 milioni per il cartellino, oltre alle cifre importanti che percepirà poi come ingaggio annuale al club dell’OM.