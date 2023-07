Balotelli di nuovo in Serie A, la destinazione è impensabile

Il sempre chiacchierato attaccante italiano potrebbe fare il suo clamoroso ritorno in Serie A: l’indiscrezione è sorprendente

Se ne parla da anni. Prima della sua avventura all’Adana Demirspor, durante la sua permanenza in Turchia e anche nel periodo intercorso tra il burrascoso addio al club allenato da Vincenzo Montella e l’approdo al Sion, in Svizzera.

Mario Balotelli e l’Italia sono due strade che sembrano sempre sul punto di incrociarsi ma che poi, per un motivo o per l’altro, continuano a correre in parallelo. Avvicinandosi ed allontanandosi a seconda delle diverse indiscrezioni che sempre accompagnano la figura del bizzoso attaccante.

Stavolta però, all’alba di una nuova stagione, dopo aver interrotto ogni rapporto lavorativo col club elvetico, il nativo di Palermo fa sul serio. Vuole tornare in Italia. Stavolta Balotelli non è più solo la scommessa di un club con ambizioni di promozione che magari si gioca la carta del rischiatutto con un giocatore dall’indubbio talento ma anche dal carattere poco gestibile. Parma, Brescia, Palermo, Como: sono solo alcune delle squadre alle quali è stato accostato Supermario sia nella sessione invernale di scambi nello scorso gennaio, sia alla fine del suo ottimo primo – ed unico – anno all’Adana.

Il nuovo rumor, la nuova indiscrezione, arriva direttamente dal settimanale Chi. Che rivela un particolare emerso durante il matrimonio del fratello Enock, convolato a nozze con Giorgia Migliorati.

Balotelli in Serie A: il grande saggio ha detto sì

“Balotelli è pronto a un sacrificio economico pur di tornare in Italia. Il suo sogno si chiama Cagliari, il club neo promosso in Serie A e allenato da Claudio Ranieri“, si legge sulla nota rivista specializzata in gossip. Qualcuno potrebbe già obiettare che una persona seria, sempre misurata, mai sopra le righe come il navigato tecnico romano sia agli antipodi rispetto all’irrequieto attaccante cresciuto a Brescia. Non bisogna però sottovalutare la grade capacità di mediazione che il leggendario allenatore dei sardi ha già esercitato in carriera.

Anzi forse nessno meglio di Ranieri potrebbe domare l’imbizzarrito giocatore, che probabilmente ci penserebbe due volte prima di mancare di rispetto o contrariare un personaggio di tale spessore.

La domanda semmai sarebbe: ma il Cagliari è disposto a scommettere sulla resa di Supermario? Se garantisce Ranieri – e pare che il tecnico abbia già dato il suo assenso all’eventuale approdo dell’ex Nazionale azzurro – le chiacchiere stanno a zero. Da un matrimonio all’altro, per i fratelli Balotelli: uno si è sposato con una donna, l’altro potrebbe convolare (di nuovo) a nozze con la Serie A…