Il calciomercato del Milan è già iniziato e ora si lavoro ad un colpo sensazionale per regalare a Pioli un altro nome forte e di qualità.

I rossoneri hanno già perso Tonali e non è detto che le cessioni siano finite con il centrocampista italiano: potrebbero esserci ulteriori novità pericolose. Il progetto tecnico è cambiato e nonostante la partecipazione alla prossima Champions League possono dire altri calciatori di primo livello. Ma la nuova società sta lavorando anche per portare nomi straordinari alla corte di Stefano Pioli.

Il Milan vuole tornare ad essere tra le più forti della Serie A e provare a ripetere il percorso sensazionale in Champions League, giocandosi le chance di vittoria fino alla fine.

Calciomercato Milan: occhi sullo scontento di Premier League

Il Milan ha deciso di mettere in atto una vera e propria rivoluzione per il futuro. Il primo step ha riguardato il cambio in dirigenza, con l’esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara che, però, ha provocato un effetto negativo nello spogliatoio. Ora tutto il mercato è affidato a Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e a Stefano Pioli, che ha preso maggiori poteri di esecuzione.

La cessione dolorosa di Sandro Tonali potrebbe portare all’innesto di tanti calciatori di primo livello, pagabili proprio con i soldi che il Newcastle verserà nelle casse del club rossonero. E sono proprio i soldi arabi e della Premier League che spaventano i tifosi del Milan

In casa Milan si sta guardando con estremo interesse anche alla situazione di alcuni scontenti di Premier League: è il caso di Kyle Walker.

Calciomercato Milan: pazza idea Kyle Walker

Il Milan pensa a Kyle Walker per la difesa. Il fresco campione d’Europa con il Manchester City è pronto a salutare la Premier League dopo tanti anni e può essere la pazza idea dei rossoneri per la prossima stagione. Per la squadra di Stefano Pioli sarebbe un colpo sensazionale, per migliorare la rosa e dare anche ulteriore appeal internazionale ad uno spogliatoio già forte.

Kyle Walker per la difesa del Milan potrebbe dare una grossa mano sia da terzino che da difensore centrale. I rossoneri stanno valutando anche il nome di Ivan Fresneda come terzino destro e qualora non dovessero riuscirci, potrebbero optare su un’altra opzione importante.

Secondo quanto riferisce The Sun Walker ha chiesto la cessione al Manchester City. Il club e Pep Guardiola vorrebbero trattenerlo ma le sue intenzioni sono chiare: vuole provare una nuova esperienza.

Milan defilato per Walker: c’è il Bayern Monaco

La cessione di Walker è quasi certa e il Milan è solo spettatore interessato. I costi dell’operazione, soprattutto dell’ingaggio, sarebbero troppo alti per il club di Via Aldo Rossi che sta valutando prima nomi “low-cost”.

Sulle tracce di Walker c’è il Bayern Monaco che vuole chiudere al più presto la trattativa e regalare un altro difensore di prim’ordine a Thomas Tuchel.