Calciomercato, accusato di violenza sessuale: i tifosi lo cacciano

Il calciomercato è già iniziato e tutti i club sono alla ricerca di miglioramenti: ma ci sono anche situazionie extracampo da considerare.

Per i tifosi è certamente importante avere in rosa calciatori forti e potenzialmente determinanti per migliorare la rosa, ma è altrettanto importante avere in squadra calciatori moralmente lodevoli e integri. E in alcuni casi le trattative possono anche saltare per volontà dei tifosi che non accettano in squadra giocatori che abbiano avuto problemi con la legge.

I prossimi giorni saranno importanti per stabilire la fattibilità della trattativa e l’umore dei tifosi cambierà anche in base alle scelte societarie.

Calciomercato Serie B: i tifosi lo mandano via per volenza sessuale

La Serie B sta vivendo un momento molto complesso con il caso Lecco e Reggina che tiene banco per l’inizio del prossimo campionato. La FIGC sta lavorando alle iscrizioni al prossimo campionato cadetto e non è detto che tutte le squadre riescano ad iscriversi al campionato. Ma ci sono anche società che sono state promosse tranquillamente in Serie B, come la Reggiana, che ha intenzione di continuare il percorso di crescita.

La Reggiana ha vinto il proprio girone di Serie C e vuole essere protagonista anche in Serie B. Le intenzioni della società sono quelle di mettere in piedi un calciomercato degno di nota.

Il nome che aveva individuato la Reggiana era quello di Manolo Portanova ma la sua situazione extracalcistica non piace ai tifosi che hanno chiesto di non acquistarlo.

Caos Reggiana: i tifosi non vogliono Portanova

La Reggiana in Serie B porta ulteriore appeal ad un campionato sempre molto affascinante e ricco di sorprese. Il club emiliano è riuscito a vincere la Serie C e ora vuole fare di tutto per costruire un progetto vincente per puntare anche alla Serie A nei prossimi anni.

Manolo Portanova è uno dei nomi per il centrocampo della Reggiana. Il calciatore del Genoa, però, vive una situazione extracampo molto particolare. Nei mesi scorsi è stato accusato di violenza sessuale di gruppo e ha rischiato anche il carcere. Messo ai margini del Genoa, è stato chiesto dalla Reggiana in prestito e l’affare poteva concludersi nei prossimi giorni.

I tifosi della Reggiana non vogliono Portanova. Secondo quanto riferisce tuttoreggiana.com, non appena la notizia è trapelata sono state immediate le reazioni social negative per l’idea che ha avuto il direttore sportivo Goretti, e che non metterebbero in situazione favorevole neppure lo stesso Portanova, che a Reggio Emilia non sarebbe ospite gradito.

Niente Reggiana per Portanova: il futuro è un incubo

La Reggiana può lasciar perdere la pista che porta a Manolo Portanova. I tifosi del club emiliano, esattamente come accadde anche con i tifosi del Bari qualche mese fa, hanno respinto con forza l’idea di poter tesserare un calciatore accusato di violenza sessuale.

Il futuro di Manolo Portanova, per questo, potrebbe essere un vero e proprio incubo. È finito anche ai margini del Genoa e potrebbe non riuscire più a trovare una squadra se i tifosi si opporrano sempre all’operazione di trasferimento.