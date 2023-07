Juve, terremoto Chiesa: “60 milioni di euro”

Il futuro di Federico Chiesa sembra sempre più lontano dalla Juventus: il club bianconero fissa il prezzo per il cartellino dell’attaccante

In casa Juventus continua a tener banco la questione relativa a Federico Chiesa. L’attaccante italiano infatti sembra essere ormai fuori dai piani del tecnico Massimiliano Allegri, che non è riuscito a trovare nel suo 3-5-2 dall’attitudine estremamente difensiva una collocazione ad un giocatore dalle caratteristiche spiccatamente offensive come il classe ’97.

Proprio per questo, fin da prima dell’inizio ufficiale del calciomercato, dal momento della riconferma del tecnico livornese sulla panchina bianconera, si sono susseguite, una dopo l’altra, tante voci riguardo i possibili addii di Dušan Vlahović su cui sarebbe forte il PSG in caso di partenza di Kylian Mbappé, e proprio di Federico Chiesa, con il secondo in particolare molto richiesto sia in Italia che all’estero. Napoli, Newcastle, Aston Villa, sono solo alcuni dei club interessati al figlio d’arte, che in queste squadre potrebbe trovare l’ambiente giusto per rilanciarsi dopo stagioni difficili.

Chiesa, Barillà fissa il prezzo a TvPlay: “Vale 60 milioni”

La situazione dell’attaccante della Nazionale è decisamente complicata, dato che la Juventus, in caso aprisse alla cessione, chiederebbe una cifra molto alta per lasciare andare il proprio gioiello, pagato ben 40 milioni più 10 di bonus alla Fiorentina solo tre stagioni fa. I due gravi infortuni e le prestazioni sottotono, sue così come di tutta la squadra, non sembrano aver fatto calare la sua valutazione, e anzi i bianconeri sono intenzionati a guadagnare il più possibile dalla sua eventuale cessione.

Di questa situazione ha parlato qualche giorno fa, ai microfoni di TVPlay.it, il giornalista de La Stampa Antonio Barillà. Intervenuto durante la trasmissione TVPLAY_CMIT, in onda sulla piattaforma di streaming Twitch, il cronista ha parlato proprio della situazione attorno al figlio d’arte e delle prospettive future del ragazzo, valutando anche l’eventuale costo del suo cartellino per un trasferimento. E sono parole da rileggere, perché spiegano alla perfezione la valutazione di Chiesa: “Allo stato attuale delle cose Federico Chiesa vale circa 60 milioni di euro. Poi dobbiamo anche vedere cosa si intende, perché in queste situazioni è sempre necessario ascoltare quali sono le volontà del giocatore”.

“Se la Juventus cede Di María può anche non sostituirlo” continua Barillà, “Chiesa no, lui va sostituito. A questo punto, quindi, o il mercato ti propone un affare oppure, se poi devi andare a prendere un calciatore del Sassuolo a 35 milioni di euro, Chiesa non puoi venderlo a 40“. Parole stranamente specifiche del giornalista, che potrebbero aumentare le voci riguardanti non soltanto un possibile addio del classe ’97, ma anche il possibile nome di un sostituto, visto che sembra aver individuato un non meglio precisato calciatore del Sassuolo per prenderne il posto. Vedremo quali potrebbero essere i prossimi sviluppi perché, si sa, durante il mercato può succedere davvero di tutto.