Serie A: l’allenatore ringrazia i giallorossi, ha deciso di cambiare

Spuntano fuori delle dichiarazioni significative da parte dell’allenatore dell’ex club giallorosso di Serie A in vista della nuova stagione. Ci sono ringraziamenti e ultime sui prossimi obiettivi.

Una situazione particolare quella che si è venuta a creare in vista del finale di stagione e per questo motivo c’è stato un cambiamento da dover affrontare.

Ora arrivano dei nuovi aggiornamenti con delle dichiarazioni che colpiscono gli ex tifosi e anche quelli nuovi. Sono stati svelati gli obiettivi che la società con il nuovo allenatore ora vuole provare a raggiungere.

Serie A: le parole dell’allenatore

Proprio nelle ultime ore sarebbero arrivate le dichiarazioni del nuovo tecnico che è stato intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Stiamo parlando dell’allenatore dell’Hellas Verona Marco Baroni che ha lasciato il Lecce dopo l’ultima esperienza e la salvezza in Serie A per affrontare una nuova sfida. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Non finirò mai di ringraziare la squadra e i ragazzi (del Lecce, ndr) che hanno lavorato con me quest’anno appena concluso. Di certo ringrazio i tifosi e la gente che mi hanno sempre sostenuto. Il calcio però poi è fatto di tante componenti e di scelte da dover fare. La nostra è stata quella di andare a voltare pagina”.

Lecce messo alle spalle, ora si guarda al presente e al futuro con l’Hellas Verona per Marco Baroni che ha voluto svelare l’obiettivo suo e del club per la nuova stagione, dando un segnale ai nuovi tifosi scaligeri. Queste le sue parole:

“E’ chiaro che il nostro obiettivo come per tanti altri, è quello di raggiungere la permanenza in Serie A. Oltre a voler centrare l’obiettivo c’è anche voglia di creare un’identità forte alla squadra e dare un bel gioco per far divertire e trasferire emozioni alla nostra gente”.