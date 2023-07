Napoli, Osimhen rinnova: svelata la cifra della clausola

C’è la svolta riguardo il rinnovo con il Napoli di Victor Osimhen: ecco tutti i dettagli riguardo questo affare. Svelato anche il prezzo della nuova clausola rescissoria.

C’è attesa, in casa Napoli, riguardo il futuro di Victor Osimhen. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore c’è stata una nuova accelerata riguardo il prolungamento di contratto dell’attaccante con gli azzurri. Ecco tutte le novità riguardo il nuovo ingaggio e la clausola rescissoria da inserire nel contratto.

Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, ultime notizie

L’obiettivo del Napoli è rinnovare il contratto di Osimhen. De Laurentiis è pronto ad accontentare le richieste del nigeriano e strappare un prolungamento fino al 2027.

I buoni rapporti, tra il patron azzurro, Osimhen e l’agente del calciatore, possono facilitare l’intesa anche se al momento non c’è ancora la fumata bianca. Le parti tratteranno ad oltranza per trovare il via libera e chiudere l’operazione.

Anche perché, come dichiarato pubblicamente, l’intento di De Laurentiis è rinnovare il contratto di Osimhen, visto che quello attuale è in scadenza nel 2025. C’è una nuova proposta per quanto riguarda l’ingaggio e la clausola rescissoria.

Rinnovo Osimhen Napoli, nuovo ingaggio e clausola rescissoria

Il Napoli vuole continuare a crescere e vincere con Victor Osimhen in squadra. L’attaccante nigeriano è pronto a rinnovare il suo contratto. Servirà uno sforzo in più da parte di Aurelio De Laurentiis che fino a questo momento s’è spinto offrendo al giocatore uno stipendio da 6,5 milioni a stagione più bonus. Si tratterebbe di un ingaggio stratosferico, mai pagato dal Napoli negli ultimi anni. Uno sforzo che conferma le ambizioni del patron che vuole continuare a vincere. La novità riguarda l’inserimento della clausola rescissoria che il Napoli vorrebbe fissate a più di 100 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: novità sul contratto di Osimhen

La richiesta monstre del Napoli, che ha fatto sapere a Psg e Bayern di valutare Osimhen 200 milioni di euro, ha cambiato ogni scenario relativo all’addio dell’attaccante. Adesso le cose sono cambiate e la permanenza in azzurro aumenta sempre di più. L’agente del nigeriano ha chiesto alla società un rinnovo di contratto, consequenziale alla valutazione che fa il Napoli di Osimhen. Ecco perché gli azzurri potrebbero pagare ad Osimhen un super ingaggio, mai visto fino a questo momento nella storia del club. Discorso analogo anche per la clausola rescissoria che potrebbe superare, di molto, i 100 milioni di euro. Non è da escludere un blitz a sorpresa di Calenda, agente di Victor, a Dimaro per discutere con De Laurentiis di questa situazione.