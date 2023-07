Serie A: si chiude oggi per Morata, firma con un club a sorpresa

Sembra ormai tutto deciso per il ritorno di Alvaro Morata in Italia. Il calciatore spagnolo è pronto a tornare ancora una volta nel campionato di Serie A in vista della prossima stagione.

Il calciatore ha avuto dei contatti con diversi club nelle ultime settimane e sembra aver preso una decisione definitiva, quella che giocherà ancora una volta in Italia il prossimo anno dove anche la sua famiglia italiana (moglie e figli, ndr) si trova benissimo.

Ci sono ora delle novità importanti per quello che potrebbe accadere perché si sta arrivando sempre di più verso la scelta definitiva che spetterà al giocatore, ma prima bisognerà trovare l’accordo tra le parti.

Serie A: Morata è pronto a firmare

La scelta ormai è stata presa, non andrà a giocare in Arabia Saudita dopo le grandi offerte che ha ricevuto, vuole ancora passare qualche anno in Europa e nel calcio che conta, non ha bisogno delle offerte faraoniche che gli sono arrivate dagli sceicchi della Pro Saudi League in Arabia. Perché Morata vuole tornare a giocare in Italia dove in Serie A ha già vestito due volte le maglie della Juventus a distanza di qualche anno.

Il giocatore non vede l’ora di ritrovarsi in Italia e potrebbe accadere già nei prossimi giorni, prima però servirà trovare un’intesa con l’Atletico Madrid che continua a chiedere il pagamento dei 21 milioni di euro della clausola rescissoria per liberarlo, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2024.

Una situazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, perché ora oltre ad esserci continui contatti dei club italiani per Morata ci sono anche le prime squadre che stanno formulando offerte al club spagnolo per portarlo via dal campionato della Liga e farlo rimettere all’opera in Italia.

Calciomercato Serie A: futuro Morata, si inserisce la Juve

Torna di moda il nome di Alvaro Morata in Serie A in vista di questa finestra estiva di calciomercato. Perché il giocatore spagnolo ora è diventato un chiaro obiettivo di diversi club del nostro campionato. Colpo di scena Juventus che si inserisce tra Inter, Milan e Roma che ci provano da tempo.

Adesso anche la Juventus vuole provare a giocare uno scherzetto all’Inter e non solo per Lukaku, ma anche per Morata. Proprio nella giornata di oggi dovrebbe esserci un incontro tra le parti e capire la flessibilità dell’Atletico Madrid.

La decisione di Morata: Juve, Inter, Roma e Milan

Le prossime ore saranno quelle decisive per capire se Morata tornerà in Italia per giocare in Serie A con Roma, Milan, Inter o nuovamente con la Juventus per quella che sarebbe la terza volta, per essere allenato ancora da Max Allegri in maglia bianconera.