Champions League: esonero immediato, sconfitta decisiva

E’ la settimana della prima giornata dei gironi di Champions League. Tante sfide importanti e partite già significative per capire come andrà il futuro anche per gli allenatori a rischio esonero.

Momento particolare per quanto riguarda un top club che rischia seriamente di cambiare ora dopo la partita di Champions League. Il tecnico potrebbe essere portato a cambiare aria in vista dei prossimi giorni.

Una nuova sconfitta può costar caro all’allenatore che lascerebbe immediatamente le redini della squadra per andare a cercare nuovi stimoli altrove.

Risultati Champions League: esonero dopo la sconfitta

Momento non facile per alcuni top club d’Europa che non hanno iniziato la stagione come si aspettavano. Per questo motivo sono tanti i tecnico a rischio del loro posto in vista dei progetti che erano stati avviati per i prossimi anni. Ora c’è la sensazione che qualcuno possa pagare in maniera importante per l’esonero deciso dalla società.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro dell’allenatore che ora è a serio rischio esonero in base a quello che otterrà nelle prossime partite. Perché dopo un inizio negativo ora ogni nuovo risultato sbagliato con una sconfitta può essere decisiva.

Manchester United: Ten Hag in crisi, esonero in arrivo

Il Manchester United di Ten Hag si ritrova al 13esimo posto in Premier League con 6 punti in 5 partite (2 vittorie e 3 sconfitte). Le ultime due sconfitte per 3-1 entrambe con Arsenal fuori casa e Brighton in casa, hanno fatto scatenare la furia dei tifosi e della società.

Evidente crisi di risultati del Manchester United e ora l’allenatore Ten Hag rischia seriamente l’esonero in cista dei prossimi impegni. Già per la partita di Champions League, se dovesse arrivare un’altra sconfitta, allora l’allenatore sarà sollevato dall’incarico e licenziato immediatamente.

Bayern Monaco Manchester United: per Ten Hag è decisiva

Bayern Monaco Manchester United diventa subito decisiva per Ten Hag con l’allenatore che può essere esonerato in caso di sconfitta. Dopo una stagione scorsa sufficiente quest’anno l’inizio non è stato dei migliori, perché ora la situazione sembra essere di nuovo altalenante e per questo motivo la società sta valutando seriamente la possibilità di cambiare in corso d’opera.

Ten Hag rischia l’esonero dal Manchester United che sta iniziando a sondare diversi allenatori che si ritrovano senza squadra al momento. Tra le scelte migliori ci sono Zidane, Conte, Lopetegui, Low, Galtier, Potter, Tite e l’ex Solskjaer.