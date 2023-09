Simeone torna ad allenare in Serie A: c’è l’annuncio in Spagna

Il calciomercato degli allenatori può portare in vista dei prossimi anni delle novità importanti, come anche la possibile firma di Diego Simeone in Serie A.

Il tecnico argentino ha le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro in vista dei prossimi anni, per questo motivo ora arrivano degli aggiornamenti direttamente dalla Spagna.

C’è la possibilità di andare a firmare subito un nuovo contratto e per questo motivo l’allenatore difficilmente cambierà idee, perché ha la forte tentazione di andare a chiudere.

Calciomercato: Simeone pronto ad una nuova sfida

Diego Simone è pronto ad una nuova avventura una volta che lascerà l’Atletico Madrid. Perché il tecnico argentino ha dei progetti importanti per il futuro. Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che accadrà in vista dei prossimi anni. Infatti, ci sono ora delle novità che riguarda il futuro di Simeone da allenatore.

Le prossime settimane già saranno decisive per capire che tipo di scelta farà il tecnico pronto ad una nuova sfida visto che è in scadenza 2024 con l’Atletico Madrid. Per lui ci sono la pista Serie A, Arabia Saudita, il rinnovo con l’Atletico e il sogno della Nazionale argentina. Tutto al momento in fase decisionale.

Atletico Madrid: Simeone rinnova un altro anno

Patricia Cazon, giornalista di AS, è intervenuta ai microfoni di TvPlay in diretta su calciomercato.it. Queste le sue dichiarazioni sulla possibilità di rinnovo di Simeone con l’Atletico Madrid:

“I rapporti tra l’Atletico Madrid e Simeone sono buoni e si va verso la discussione del rinnovo. C’è la sensazione che sarà lui a decidere quando lasciare la Spagna e visti i rapporti col club può firmare ancora per almeno un altro anno. Ormai ha un ingaggio da campionato arabo (23 milioni l’anno, ndr).

Diego Simeone in Italia: c’è l’annuncio

Sempre Patricia Cazon ha rivelato dalla possibilità di Simeone di firmare in Italia in Serie A per poi scegliere negli ultimi anni di carriera l’Arabia Saudita, prima però sogna di allenare la Nazionale dell’Argentina:

“Penso possa tornare in Italia, ma vuole anche allenare la nazionale argentina e penso che finirà la carriera in Arabia”.

In Serie A ci sono Lazio e Inter su tutte che possono pensare di portare Simeone in Italia, in particolar modo la squadra di Milano che ha una disponibilità economica ben diversa dalla prima. Entrambe le squadre sono state il passato da giocatore dell’argentino.