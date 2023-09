Juventus, doppia tegola per Allegri: si fermano in allenamento

Non finiscono i problemi in casa Juventus. Dopo la paura per Chiesa in Nazionale, altri due big lasciano anzitempo il campo

Con le tante gare ravvicinate è difficile avere un trend sempre positivo, ma ora la Juventus si appresta a scendere in campo soltanto in Serie A. Nessuna coppa europea per i bianconeri che cercheranno di dare filo da torcere alle altre big per lo Scudetto. Nuovi problemi per Massimiliano Allegri: due big si fermano in allenamento.

Un momento decisivo per avere la meglio sulle altre pretendenti allo Scudetto. Con una sola competizione da disputare fino a gennaio, la Juventus vorrebbe collezionare più punti possibili in Serie A senza commettere passi falsi compromettenti. In allenamento si sono fermati due top player, ecco la situazione alla Continassa. A bordocampo ha assistito all’allenamento mattutino anche il Ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, che ha parlato a lungo con Allegri.

Juventus, il retroscena sui due giocatori: ecco come stanno

Le condizioni dei due giocatori bianconeri saranno monitorate anche nel corso delle prossime ore per comprendere al meglio l’entità degli infortuni. Un momento decisivo per fare la conta dei giocatori a disposizione senza perdere l’entusiasmo creato in queste settimane in casa Juventus.

Per quanto riguarda le condizioni di Adrien Rabiot, si tratterebbe soltanto di una semplice botta in partitella. Subito al francese è stato applicato del ghiaccio sulla zona interessata per poi riprendere di nuovo l’allenamento. Successivamente ha optato per recarsi direttamente negli spogliatoi per altre cure: la sua situazione sarà monitorata sapientemente dai dottori della Juventus. Problemi che sembrerebbe più serio per il difensore brasiliano, Alex Sandro, che è stato soccorso subito dal collaboratore tecnico Padoin: gli esami strumentali chiariranno le sue condizioni fisiche. Il brasiliano è uscito zoppicando dal terreno di gioco dirigendosi subito negli spogliatoi.

L’obiettivo della Juventus è quello di coinvolgere tutti gli effettivi nel progetto tecnico: Vlahovic e Chiesa sono partiti fortissimi nel tandem d’attacco. Una strategia adottata fin dalla prima giornata di Serie A con la volontà di tornare nuovamente ai fasti di un tempo.

Le ultime stagioni sono state completamente da dimenticare in campo e fuori con i numerosi problemi societari. I guai non finiscono con la situazione di Rabiot ed Alex Sandro da monitorare attentamente per non incorrere in nuovi problemi. Al momento non è così preoccupante, ma soltanto gli esami strumentali chiariranno tutto.