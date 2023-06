Berlusconi, lacrime in diretta: la presentatrice non trattiene l’emozione

La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto tutto il mondo della televisione e non solo. La notizia data ieri ha scioccato la conduttrice.

Lunedì 12 giugno 2023 resterà una data storica e non facilmente dimenticabile per l’Italia. Infatti è il giorno in cui ci ha lasciati Silvio Berlusconi, uno dei personaggi più noti, discussi e chiacchierati della storia italiana dal Dopoguerra in poi.

Il Cavaliere si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, per complicazioni dovute alla leucemia che lo attanagliava da anni. Berlusconi aveva 86 anni, ma soprattutto alle spalle una vita piena di attività, in ambito imprenditoriale, sportivo e politico. Un manager a 360 gradi, che però ha portato con sé una valanga di casi, scandali e polemiche per atteggiamenti a volte sopra le righe.

La notizia della morte di Berlusconi è stata data in diretta, su Canale 5, dai giornalisti e conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi, al termine della puntata del lunedì di Mattino Cinque. Ha fatto davvero impressione vedere l’emozione dei due nel dover annunciare l’addio al patron di Mediaset.

Federica Panicucci sconvolta per la morte di Berlusconi: lo ha annunciato così a Mattino Cinque

Un momento davvero intenso e realistico. La Panicucci e Vecchi, di rientro dalla pubblicità, sono apparsi subito sconvolti e toccati. “Abbiamo una brutta notizia, la cosa peggiore che oggi potessimo fare per noi di Mediaset”. Così, con la voce singhiozzante, i due hanno introdotto la news dell’ultima ora sulla scomparsa in mattinata di Silvio Berlusconi.

L’annuncio della morte di Silvio Berlusconi in diretta a Mattino Cinque. #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/ByZqeCjqQK — trashtvstellare (@tvstellare) June 12, 2023

Federica Panicucci è sembrata decisamente provata, visto che conosceva personalmente il Cavaliere. I due si stimavano e si erano incontrati numerose volte negli studi di Mediaset, emittenti in cui la presentatrice nativa di Cecina ha debuttato ed è cresciuta professionalmente. Basti pensare che già nel 1988 entrò nell’azienda di Cologno Monzese come valletta ne Il gioco delle coppie.

La Panicucci era addirittura in lacrime, quasi senza parole dopo aver appurato la notizia della morte di Berlusconi. “Credo che questo riguardi tutti coloro che lavorano qua” – ha aggiunto Francesco Vecchi, facendo in parte sua la commozione della collega.

La triste chiusura del programma TV di Canale cinque ha poi direttamente aperto le porte all’edizione straordinaria del TG5, condotta da Cesara Bonamici che ha fatto chiarezza sulla terribile notizia e ha ripercorso con un approfondimento la carriera tra televisione e politica di Silvio Berlusconi. La cui dipartita ha sicuramente fatto commuovere moltissimi personaggi della TV italiana.