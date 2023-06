Champions e colpo in Serie A: Guardiola non si ferma più

Dopo aver vinto la Champions League, Guardiola punta un top player della Serie A: offerta folle per portarlo al City.

Guardiola senza pietà. Il tecnico spagnolo ha appena messo ko il calcio italiano conquistando la Champions League a Istanbul ai danni di una grande Inter. Firmando il suo treble, Pep ha condannato la Serie A a una storica ‘tripletta’, quella di sconfitte nelle finali delle coppe europee.

Ma questo evidentemente non gli basta. Adesso punta a privare il nostro calcio anche del futuro. In che modo? Strappando alla Serie A uno dei suoi talenti più brillanti.

L’ha seguita a lungo, questa Champions, l’ex allenatore di Bayern e Barcellona. Per quanto sia stato un rivoluzionario del calcio, probabilmente il tecnico che più di tutti ha cambiato la storia di questo sport dai tempi di Sacchi, Pep non è stato un grandissimo vincente.

Almeno non in Europa. Dopo aver dominato con il Barça, al Bayern non è mai riuscito ad arrivare al vertice, nonostante avesse tra le mani uno squadrone. E anche al City ha impiegato ben sette stagioni prima di raggiungere il traguardo più ambito.

Adesso però è entrato definitivamente, se ce ne fosse ancora bisogno, nella storia dei Citizen e del calcio mondiale. Cosa volere di più? A quanto pare, tutto. Pep non si ferma certo qui, e anzi ha intenzione di rendere il suo club ancora più ‘ingiocabile’, puntando su pochi calciatori, ma di immenso talento. Tra questi, anche una delle rivelazioni della Serie A appena andata in archivio.

Guardiola ‘scippa’ la Serie A: il tecnico del City è pronto a fare follie per un calciatore del Napoli

Sarà che nella finalissima di Istanbul il suo City ha sofferto più del previsto contro l’Inter, o sarà che semplicemente dopo una vittoria c’è bisogno di guardare subito al futuro, ma Guardiola non ha intenzione di arrendersi e vuole rafforzare ancora di più la propria squadra. In che modo? Cercando di acquistare i calciatori più forti sul mercato europeo, per il presente ma soprattutto per il futuro.

Il suo primo nome sulla lista degli acquisti, a quanto pare, sarebbe un calciatore della nostra Serie A. E non uno qualunque: l’MVP del campionato italiano, oltre che miglior giovane della Champions League 2022/23. Stiamo parlando ovviamente di Khvicha Kvaratskhelia, uno dei fuoriclasse del Napoli campione d’Italia.

Dell’interessamento del City per il georgiano si era parlato a lungo già durante la pausa per i Mondiali e a inizio 2023. A quanto pare Pep è rimasto stregato dalle capacità dell’ex Dinamo Batumi e vorrebbe fare follie per portarlo a Manchester. Salvo clamorosissimi colpi di scena, però, Kvara non si muoverà da Napoli. Almeno per il momento.

Il numero 77 sta per firmare un rinnovo importante con il club azzurro a cifre più che raddoppiate. Non proprio una blindatura, ma quanto meno la garanzia della permanenza a Napoli per almeno un altro anno. Questo lo sa bene anche Guardiola.

Non a caso, la strategia del tecnico spagnolo sarebbe diversa e punterebbe a portare il georgiano alla sua corte non in questa estate, ma nel 2024. Un altro anno di maturazione a Napoli, un altro anno di esperienze in Champions, e poi l’assalto, con un’offerta probabilmente superiore ai 100 milioni.

Dopo aver vinto, Pep non vuole più fermarsi. E per farlo deve assicurarsi di poter avere a disposizione i migliori calciatori al mondo, e soprattutto i più adatti alla sua idea di calcio. Proprio come Kvara.

C’è un solo vero ostacolo: la possibile concorrenza del Real Madrid, la squadra dei sogni del georgiano. Che possa profilarsi all’orizzonte un’asta tra le due corazzate europee? Per i tifosi del Napoli sarebbe un incubo. Per De Laurentiis, forse, un obiettivo raggiunto.