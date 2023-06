Lato A straripante: Michela Quattrociocche è senza freni

La bella attrice romana Michela Quattrociocche è molto attiva anche sui social, specialmente per quel che riguarda Instagram.

Michela Quattrociocche è una delle donne più apprezzate dal pubblico italiano, sia di sesso maschile che femminile. La capacità di recitazione sul piccolo e grande schermo ha conquistato pubblico, che la segue sempre con molto piacere.

La sua carriera prende il via nel 2007 quando, al fianco di Raoul Bova, ottiene il ruolo da protagonista nella pellicola cinematografica “Scusa ma ti chiamo amore”. Da li parte la carriera nel mondo del cinema che la vede recitare in “Natale a Beverly Hills“, nel sequel del film con Raoul Bova “Scusa ma ti voglio sposare” e in “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile“.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel luglio del 2012 sposa l’ex calciatore della Roma Alberto Aquilani con la quale ha due figlie, Aurora nata il 18 aprile del 2011 e Diamante nata invece il 3 Novembre del 2013. Nel 2020, dopo otto anni di matrimonio, i due annunciano la separazione.

La bella attrice ha ritrovato l’amore grazie a Giovanni Naldi, imprenditore figlio di un famosissimo albergatore che tra gli altri hotel possederebbe anche il Parco Dei Principi della capitale. Nonostante la carriera sul grande schermo si sia ‘quasi’ conclusa, i fan continuano a seguirla sul proprio profilo Instagram. A tal proposito, l’ultimo scatto pubblicato ha lasciato i follower a bocca aperta.

Michela Quattrociocche, lato A da urlo: follower a bocca aperta

La bella attrice romana Michela Quattrociocche, nonostante si sia allontanata dal piccolo e grande schermo, tiene sempre aggiornati i propri follower tramite il proprio profilo Instagram.

Sono molte, infatti, le foto che la donna trentaquattrenne pubblica quasi quotidianamente sul proprio profilo. L’ultima foto pubblicata, ha lasciato i follower a bocca aperta. Nello scatto, possiamo ammirarla seduta su una sedia con indosso un bikini di colore grigio, che lascia intravedere un lato A decisamente da favola.

Il contenuto postato ha ottenuto più di 4.000 like, con i fan scatenati che si sono scatenati nei commenti. Molti i complimenti ricevuti per via della sua bellezza che, a detta dei fan, aumenta giorno dopo giorno. Michela Quattrociocche dimostra di essere ancora in grandissima forma, con i follower in trepidante attesa di nuovi contenuti.