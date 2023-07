Calciomercato: si è offerto al Napoli, la decisione di De Laurentiis

Clamorosa indiscrezioni di mercato che arriva direttamente da Napoli: il giocatore si è offerto alla società di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato in fermento. La sessione estiva 2023 sta entrando nel vivo con le società a lavoro per rinforzare gli organici dei propri allenatori. Tra entrate ed uscite, ci sono anche dei calciatori che stanno cercando una nuova destinazione visto che sono stati scaricati dai propri club. Ed è il caso dell’italiano che è in cerca di una nuova sistemazione: il suo obiettivo è cambiare maglia in questo calciomercato estivo. Ecco le ultimissime riguardo il suo addio con il suo agente che l’ha proposto al Napoli.

Il Napoli dovrà mettere a segno almeno tre colpi in questa finestra di calciomercato. Come ammesso anche da Rudi Garcia, servirà un sostituto di Kim che è passato al Bayern Monaco e di Ndombele che è tornato al Tottenham, oltre al vice Di Lorenzo; tutto questo in attesa del futuro di Zielinski e Lozano, che sono in odore di partenza. Intanto, un juventino s’è offerto al Napoli: ecco le ultimissime riguardo questo affare di calciomercato con l’affare che potrebbe presto entrare nel vivo, considerando anche i costi contenuti dell’operazione.

Calciomercato Napoli: nuovo rinforzo per Rudi Garcia, arriva lo juventino?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, nelle ultime ore sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis è arrivata la candidatura dello juventino. Il calciatore è pronto a lasciare il suo attuale club. Alla base di questa decisione alcune incomprensioni con lo staff tecnico e dirigenziale.

Il suo agente si sta muovendo per trovare una nuova destinazione al giocatore che ha manifestato l’intenzione di tornare in Serie A. Il Napoli è l’ultima squadra a cui è stato offerto il calciatore che vuole assolutamente giocare in Italia.

Nelle ultime ore, Bernardeschi è stato offerto anche al Napoli. L’attacco degli azzurri può cambiare con l’arrivo dell’ex Juventus e Fiorentina.

Bernardeschi al Napoli: nuovi aggiornamenti di calciomercato

Il nome dell’esterno torna di moda per il calciomercato Napoli. Già in passato Bernardeschi è stato vicino agli azzurri. Fu proposto al club di De Laurentiis la scorsa stagione, subito dopo l’addio alla Juventus. Il club pensò a lui per rinforzare l’attacco, anche perché il giocatore poteva firmare a parametro zero. Alla fine virò su altri obiettivi e l’ex Fiorentina raggiunse Insigne al Toronto. Ad un anno di distanza, le cose per Bernardeschi in Canada non vanno bene. Ecco perché avrebbe già comunicato al suo agente di voler tornare in Serie A: è stato già proposto a tante società tra cui anche il Napoli che potrebbe prendere Bernardeschi in caso di cessione di Lozano.