Milan, affare fatto: si aspettano solo le firme

Il Milan è pronto a chiudere l’affare: contatti continui e accordo trovato, mancano solo le visite e la firma del contratto.

Un addio pesante e una serie di risposte immediate e concrete, così tanto da cambiare in maniera radicale l’umore dei tifosi.

Il Milan dopo aver salutato Maldini prima e Tonali poi, ha dimostrato di avere un progetto molto chiaro, basato sulla rivoluzione tattica già in cantiere da tempo. Pioli vuole irrobustire il centrocampo, dando ancora più libertà d’azione ai calciatori che agiscono sulle corsie esterne. Il tecnico sa bene di avere in rosa uomini in grado di fare la differenza ed è disposto a rinunciare ai trequartisti pur di creare una robusta linea mediana, e in tal senso si sviluppano tutte le trattative dei rossoneri.

Dopo aver chiuso con Pulisic, Romero e Loftus-Cheek, e in attesa di ottenere la firma di Reijnders, sta per concludersi un altro affare sul quale i rossoneri lavorano da tempo. Pioli ha dato l’ok e il club si muove con una idea ben precisa.

Milan, ore calde: trattativa in chiusura

La linea in casa rossonera è ben delineata. Pioli vuole calciatori in grado di far compiere alla squadra il salto di qualità e giovani affamati e pronti ad inserirsi nel progetto tattico. Chi non è funzionale all’idea di gioco dell’allenatore può essere sacrificato per far cassa e trovare altri elementi da lanciare.

In tal senso si muove il club, deciso a sfoltire la rosa piazzando chi non ha trovato spazio. I recenti rumors di mercato hanno in più occasioni accostato diversi esterni sinistri ai rossoneri, decisi a trovare alternative valide a Theo Hernandez. I tanti impegni della squadra impongono a Pioli una scelta netta, per far rifiatare il francese, e Fadé Ballo-Touré non ha convinto. Sono i numeri infatti a testimoniare le scarse opportunità che gli sono state concesse dall’allenatore. In Serie A l’ex Monaco ha collezionato solo 20 presenze, quasi tutti subentrando a partita in corso, mentre in Champions League e Coppa Italia non ha mai avuto modo di trovare spazio.

La sua cessione diventa quindi scontata, e ad offrire la cifra giusta è il Nizza. I tabloid sportivi francesi confermano infatti che l’offerta sarebbe già pervenuta a Casa Milan. Il club francese offrirebbe una cifra vicina ai 4 milioni di euro che sarebbe già stata accettata, e il calciatore sembrerebbe disposto a dare la disponibilità. Nelle prossime ore l’affare potrebbe chiudersi, poi Pioli potrebbe chiedere un affondo deciso per un sostituto. Resiste il nome di Andrea Cambiaso ma la Juve spara alto, mentre per Luca Pellegrini sarebbe in vantaggio la Lazio.