Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, c’è un grosso problema

Il Napoli e Osimhen hanno un problema, per questo motivo il rinnovo di contratto del nigeriano non si sblocca.

Arrivano nuove indiscrezioni legate al futuro dell’attaccante del Napoli Osimhen. De Laurentiis è impaziente e vuole risolvere il prima possibile questa situazione. Nei prossimi giorni è previsto un vertice per sbloccare la situazione: ecco cosa filtra da Dimaro su questa situazione.

C’è attesa, in casa Napoli, per quanto riguarda l’annuncio relativo al rinnovo di Victor Osimhen. Le parti non hanno concordato nulla, ecco perché al momento è tutto bloccato. Ci sono diverse questioni da risolvere, soprattutto per quanto riguarda il tema della clausola rescissoria.

Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, ultime notizie

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per convincere a rinnovare con il Napoli De Laurentiis ha proposto un ingaggio ad Osimhen di 6,5 milioni a stagione.

Nelle prossime ore non è da escludere un blitz del suo agente, Roberto Calenda, nella sede del ritiro del Napoli a Dimaro. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo per rinnovare il contratto di Osimhen, ed evitare ogni tipo di problema che possa compromettere il futuro del nigeriano in azzurro. Anche perché al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti per il calciatore, valutato da De Laurentiis oltre i 100 milioni di euro.

Ad oggi non c’è ancora un accordo tra Osimhen e il Napoli per il rinnovo. C’è una distanza notevole, anche per quanto riguarda l’eventuale clausola rescissoria da inserire nell’ingaggio.

Rinnovo Osimhen Napoli, le richieste dell’agente e del nigeriano

La questione relativa al rinnovo di contratto di Osimhen con il Napoli non si è ancora sbloccata. Il tema riguarda soprattutto il valore della clausola, De Laurentiis vorrebbe fissarla a 200 milioni di euro. Intanto, il nigeriano è atteso quest’oggi a Dimaro dove raggiungerà i suoi compagni e Garcia per il ritiro pre campionato. Il calciatore è molto attaccato alla maglia azzurro e non vorrebbe andare allo scontro con la sua società. Allo stesso tempo, però, vuole delle garanzie tecniche: il suo obiettivo è continuare a vincere con il Napoli. Ecco perché la richiesta che Osimhen farà a De Laurentiis è quella di avere una squadra competitiva per puntare sempre più in alto. Nei prossimi giorni, settimane, si capirà di più riguardo questa questione anche perché al momento è da escludere una partenza del calciatore, tenendo conto anche delle richieste elevate del club. Non è da escludere un blitz dell’agente Roberto Calenda in Trentino, per discutere proprio di questa situazione e del rinnovo di Osi con il Napoli.