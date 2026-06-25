Big Data e Calcio: Come il Milan Utilizza gli Algoritmi per Allestire la Rosa 2026-27

Una dirigenza con il computer acceso e lo stadio nel cuore: il Milan prepara la rosa 2026-27 mescolando big data e intuito, freddi algoritmi e sguardi caldi. Dentro c’è la promessa di un calcio più lucido, senza perdere il brivido.

San Siro ruggisce, ma la partita inizia giorni prima. In una stanza silenziosa, uno schermo restituisce numeri, clip, mappe di movimento. Il Milan degli ultimi anni ha scelto questa via: usare analisi dati per filtrare il rumore, poi affidarsi alle persone per riconoscere il talento vivo. Non è un racconto sterile. È già accaduto.

Quando Donnarumma salutò, arrivò Maignan. Scelta impopolare solo per chi non guardava oltre i riflessi: alto tasso di parate, dominio sulle uscite, piedi affidabili. Quell’anno la difesa rossonera fu tra le meno battute del campionato. Tomori è un altro segnale: aggressione in avanti, recuperi profondi, velocità da squadra che difende alta. E Kalulu? Profilo giovane, rapidità negli aggiustamenti, costo sostenibile. Il filo rosso è qui: il club crea una short list con scouting digitale e modelli, poi decide con l’occhio di chi il campo lo mastica.

Nel 2023 sono arrivati profili funzionali: Reijnders, per esempio, aveva volumi alti di passaggi in avanti e conduzioni progressive; Pulisic garantiva finalizzazione e duttilità. Dati, sì, ma non soli. Gli allenatori chiedono carattere, disponibilità al sacrificio, resistenza agli infortuni. Le interviste, le sedute video, il confronto con lo spogliatoio restano decisivi. E qui arriviamo alla domanda che conta.

Come i numeri guidano le scelte senza comandarle

Il punto non è sostituire l’istinto. È costruire un contesto. Un indice di pressing ti dice quanto un attaccante partecipa alla riconquista, ma è il mister a capire se quel movimento si incastra con la squadra. Uno strumento predittivo può stimare quanto un difensore riduca i tiri concessi, ma serve l’allenamento per insegnargli tempi e coraggio.

Con i piedi ben piantati nel presente, cosa serve davvero al Milan del 2026-27? Non ci sono certezze ufficiali, ma i bisogni tecnici emergono guardando partite, dati pubblici e trend della rosa.

Tre profili per una rosa moderna

Un mediano schermante che sappia iniziare l’azione. Parametri chiave: duelli vinti e intercetti per 90 minuti, passaggi verticali puliti sotto pressione, copertura delle seconde palle. Un giocatore così libera le mezzali e stabilizza la squadra nelle transizioni. Se regge 90 minuti ad alta intensità per molte gare di fila, meglio ancora: l’affidabilità è un dato.

Un centrale mancino da costruzione. Le squadre che attaccano con coraggio beneficiano di un sinistro naturale che apra il campo. Cercasi precisione nei lanci, conduzioni che rompano una linea, velocità nei recuperi per reggere la difesa alta. L’identikit passa da clip, mappe di passaggio e indicatori semplici: pochi errori, tante linee trovate.

Un nove mobile, con gol e pressione. Non solo reti: servono smarcamenti corti per cucire il gioco, non-penalty xG stabile, e pressing credibile sulla prima costruzione avversaria. Con l’addio recente di Giroud, la casella del centravanti è diventata un terreno strategico. Il dato ti indirizza, ma lo sguardo ti dice se quel nove ha il peso per San Siro.

Accanto a tutto questo, restano i dettagli che un foglio non misura: come reagisce un ragazzo dopo un errore davanti alla Sud; quanto accetta la panchina; che voce ha in allenamento. I modelli possono accendersi di verde, ma basta un infortunio mal gestito per cambiare la traiettoria: la storia calcistica è piena di curve.

Alla fine, la forza del Milan sta qui: unire il freddo delle tabelle alla pelle d’oca del gioco. In mezzo, una domanda bella da portarsi allo stadio: quale numero, domani, diventerà un coro?