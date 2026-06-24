Mondiali 2026: Come Seguire la Partita Panama-Croazia in TV e Streaming – Orari, Canali e Dettagli sul Match

Notte italiana, luci basse e telecomando a portata di mano: la sfida Panama-Croazia dei Mondiali 2026 profuma di prime volte e di rimonte. La squadra di Luka Modric cerca il lampo che cambia l’inerzia: ecco come seguirla in TV e in streaming senza perdersi un minuto.

I Mondiali 2026 portano il calcio dall’altra parte dell’Atlantico, tra Stati Uniti, Canada e Messico. È un torneo gigantesco: 48 nazionali, 104 partite, fusi orari che “spostano” le serate in piena notte. Dentro questo mosaico, Panama-Croazia è una partita che mette insieme tradizione e fame: da una parte la scuola balcanica, dall’altra l’energia centroamericana che non molla mai.

Prima un punto chiaro: gli orari ufficiali e i canali per l’Italia non sono ancora stati comunicati in modo definitivo. Le emittenti titolari dei diritti pubblicano la programmazione a ridosso del match. Vale quindi doppio la regola d’oro: controlla il palinsesto aggiornato il giorno della gara.

Dove vedere Panama-Croazia: TV, orari e streaming

Diretta TV: la collocazione in palinsesto sarà annunciata dall’emittente che detiene i diritti in Italia. In assenza di conferme, niente supposizioni: verifica la guida TV ufficiale la vigilia e la stessa mattina della partita. Parole chiave da segnare: “diretta TV”, “in chiaro” o “pay”.

Streaming legale: la stessa emittente, di norma, offre la gara anche su piattaforma digitale proprietaria. Attenzione al geoblocking: i flussi sono visibili solo dall’area in cui l’emittente ha i diritti. Evita link non autorizzati: oltre a essere rischiosi, spesso sono instabili.

Orari italiani: con il torneo in Nord America, il calcio d’inizio può cadere in tarda serata o di notte. Regola pratica utile: da Eastern Time (ET) a Italia in estate aggiungi +6 ore; da Central Time +7; da Pacific Time +9. Esempio: 19:00 ET = 01:00 italiane del giorno dopo. Se l’orario non è ancora ufficiale, prepara un piano B: sveglia puntata e highlights al mattino.

La cornice ci porta a un aspetto concreto: seguire bene la partita è anche scegliere come vederla. TV tradizionale per l’atmosfera, streaming live su smartphone se sei in viaggio, tablet sul comodino se l’inizio è all’una di notte. Ognuno ha il suo “rito”: cuffie, tazza di caffè e buio, oppure volume alto e finestra socchiusa sull’alba.

Probabili formazioni e chiavi del match

Le “probabili formazioni” restano da confermare un’ora prima del fischio d’inizio. La Croazia può disegnarsi con un 4-3-3 tecnico: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Luka Modric; Majer, Pasalic, Kramaric. Alternative credibili: Perisic più alto a sinistra, Musa come riferimento centrale.

Panama tende a un 4-2-3-1 verticale: Mosquera (o Mejía); Murillo, Escobar, Cummings, Davis; Godoy, Carrasquilla; Díaz, Quintero, Barcenas; Fajardo. Gamba lunga sugli esterni, aggressione sulle seconde palle, ripartenze a tre tocchi.

La chiave? Il tempo del palleggio. Se la Croazia impone il proprio ritmo, il match si gioca nella metà campo panamense, tra linee, con Modric a orchestrare corridoi corti e cambi gioco lunghi. Se Panama spezza l’armonia con pressione e transizioni, ogni palla vagante diventa un mini-break. Occhio ai piazzati: Panama sa sporcare l’area; la Croazia, invece, punge con traiettorie tagliate e blocchi puliti.

Dati solidi, al netto degli annunci mancanti: i Mondiali in Nord America richiedono attenzione agli orari, l’accesso a piattaforme ufficiali e una verifica finale dei canali prima del via. Il resto è pancia e cuore. Ti alzerai nel silenzio della notte per inseguire una partita che inizia lontano e finisce dentro casa, con il pattern a scacchi e i tamburi centroamericani a battere insieme al tuo?