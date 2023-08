Big di Serie A perde una delle pedine più importanti, stop lungo

Dopo un inizio di campionato tutt’altro che esaltante, è arrivata un’altra brutta notizia a complicare la situazione per una big della Serie A

Un pareggio e una sconfitta dopo le prime due giornate di campionato. E’ stato un inizio davvero deludente per una delle big di Serie A che si ritrova con un solo punto in classifica, nonostante un calendario, almeno sulla carta, alquanto favorevole.

E, invece, contro Salernitana e Verona, nessuna vittoria per una Roma che ha deluso ampiamente le aspettative. Brutto il passo falso al Bentegodi. Arrivati alla partita con grande entusiasmo per la positiva evoluzione della trattativa che dovrebbe portare Romelu Lukaku in giallorosso, i tifosi romanisti hanno subito un pesante contraccolpo dal campo dove il Verona di Baroni ha centrato la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Empoli.

Scaligeri a punteggio pieno in classifica e Roma a un solo punto con il pericolo ulteriore del prossimo scontro diretto con il Milan, in programma venerdì 1 settembre all’Olimpico. In caso di ulteriore passo falso anche contro i rossoneri, la Roma rischia di trovarsi addirittura a -8 da Leao e compagni dopo tre giornate, un divario già ampio al cospetto di una diretta rivale almeno per la zona Champions.

Roma, si è subito infortunato: torna dopo la sosta

Contro il Milan, Mourinho dovrà certamente fare a meno di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, acquistato dal PSG e in campo nella parte finale del match contro la Salernitana, si è infortunato nel corso di una seduta in allenamento.

Ennesimo stop muscolare per lui (dopo i tanti accusati sia con il PSG e, precedentemente, con il Lille) e rientro previsto dopo la sosta per le Nazionali quando la Roma tornerà in campo, il 17 settembre, di nuovo in casa contro l’Empoli. Ipotesi di rientro, comunque, provvisoria per Sanches, in quanto molto dipenderà dall’evoluzione del recupero, sempre incerto per chi ha spesso sofferto di lesioni muscolari.

Le brutte notizie per Mourinho non sono finite. Contro il Verona, infatti, è uscito anzitempo dal campo anche Dybala. L’argentino ha chiesto il cambio nel corso del secondo tempo. Anche per l’argentino si teme un altro infortunio muscolare, l’ennesimo della sua esperienza in giallorossa, costellata non certo da una continuità di rendimento.

E’ uscito malconcio dal Bentegodi anche Zalewski. Per l’esterno polacco una botta alla testa in uno scontro con Duda. Sostituito da Karsdorp, Zalewski è uscito dal campo sulle sue gambe. Per lui, non dovrebbe essere nulla di grave.