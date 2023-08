Udinese: Beto e Samardzic via, l’annuncio dell’allenatore

L’Udinese conquista il primo punto in Serie A per la classifica di quest’anno con il pareggio in casa della Salernitana. Arrivano ora le parole dell’allenatore Andrea Sottil.

Udinese: cessioni Beto e Samardzic, le parole di Sottil

Il calciomercato fa da intoppo al campionato di Serie A per alcune squadre che rischiano di perdere i propri talenti e ora arriva per Beto e Samardzic l’annuncio da parte di Sottil. Queste le sue parole a Dazn:

“Sono contento della prestazione, volevamo venire qui a Salerno e fare una partita diversa rispetto quella della Juventus. E’ accaduto questo: ho visto pressing, gioco e siamo andati avanti meritatamente. I ragazzi hanno tenuto alta l’intensità della partita, io ho fatto quello che dovevo fare mettendo una punta che attaccasse di più lo spazio ma nel finale ci siamo un pochino abbassati. Siamo sulla strada giusta e la squadra mi è piaciuta. Sono contento che finirà questo mercato, è un dato di fatto per l’allenatore perdere due giorni prima della partita Beto ed essere sempre sul chi va la per gli altri che possono andare via. Non è facile perché prepari la partita e crei un gruppo in base alle caratteristiche che hai, poi magari uno va vi e cambia tutto”.