Serie A, non convocato per il ritiro: tifosi spiazzati, il motivo

La stagione per alcune squadre di Serie A è iniziata da pochissimo, ma nonostante questo le sorprese non si sono fatte di certo attendere. I tifosi del club sono infatti rimasti spiazzati alla lettura dei convocati per l’imminente ritiro pre-stagionale, visto che fra i tanti nomi selezionati manca quello della stella di questa squadra.

Una notizia ed una scelta più che altro, questa, che ha inevitabilmente iniziato a far preoccupare la piazza sotto tanti punti di vista. Quello più ricorrente ha a che vedere, ovviamente, col calciomercato, anche perché il giocatore è particolarmente ricercato in Serie A, ma non solo, ma il vero motivo di questa esclusione è stato svelato dal club stesso, che comunque non ha reso contentissimi i suoi tifosi.

Serie A, salta il ritiro: non è stato convocato, tifosi spiazzati

La stagione di Serie A è iniziata da pochissimo, con i primi ritiri delle squadre e la presentazione del calendario ufficiale. Col calciomercato di mezzo, ovviamente, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma alle volte queste potrebbero anche non dipendere dalla sessione trasferimenti, come capitato proprio ad un club che nelle prossime ore darà ufficialmente il via alla sua preparazione.

Nella diramazione della lista dei convocati per questa prima parte di ritiro, il mister ha deciso di lasciare fuori una delle stelle della squadra. Alla lettura dei giocatori chiamati, ovviamente, nel notare quest’assenza si è subito pensato al fatto che il giocatore fosse ad un passo dal trasferirsi, cosa anche plausibile visti i numerosi interessamenti da parte di alcune squadre di Serie A manifestati nelle ultime settimane, ma in realtà la sua mancata convocazione non ha nulla a che vedere col suo futuro, come confermato anche da quanto è trapelato nelle scorse ore proprio dal club.

Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, svelando i giocatori scelti da Thiago Motta per il ritiro di Valles-Rio Pusteria, il Bologna ha anche comunicato che Riccardo Orsoini non vi prenderà parte a causa di un infortunio muscolare.

Ritiro Bologna: Orsolini non convocato per infortunio, le condizioni

Bologna, Orsolini infortunato: le ultime

