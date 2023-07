Nuovo bomber per Mou: sorpresa “in serbo” per Pinto

Il Dg del club giallorosso è sempre a caccia dell’attaccante che dovrebbe fare le veci di Tammy Abraham: pista serba sempre calda

In casa Roma nessuno ha dimenticato il grave infortunio occorso a Tammy Abraham nelle battute finali dell’ultima giornata del campionato scorso.

La poi diagnosticata rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ha letteralmente ‘impiccato’ il calciomercato estivo del club capitolino. Già, perché sull’attaccante inglese era da poco piombato l’Everton, disposto a spendere circa 31 milioni di euro per l’ex Chelsea.

Con lo stop di Abraham non è andato solo in fumo la possibile remunerativa cessione: lo stop ha costretto il club giallorosso ad aprire la caccia al nuovo attaccante che dovrà prendere il posto del britannico almeno fino a febbraio, quando lo stesso potrebbe rientrare.

Tra i diversi nomi circolati per l’attacco giallorosso si è parlato di profili come Alvaro Morata, Mbala Nzola, Gianluca Scamacca. E poi c’è lui. Una new entry relativamente all’interesse manifestato quest’anno. Un nome però non del tutto nuvo, visto che era stato seguito anche in passato. Protagonista di una stagione da 14 gol in 23 gare di campionato, l’attaccante che con un gol in pieno recupero regalò alla sua Nazionale la qualificazione ai Mondiali del Qatar senza passare dagli spareggi, potrebbe cambiare aria. La Roma è vigile, pronta ad assestare il colpo.

Roma, il serbo Mitrovic per Mourinho

Già accostato in passato alla Fiorentina – parliamo della stagione 2021-22, quando l’attaccante faceva valanghe di gol in Championship con la maglia del Fulham – Aleksandar Mitrovic è un attaccante di razza. Dopo i 43 gol in 44 presenze nella suddetta stagione, il serbo si è reso protagonista di un’ottima resa anche una volta tornato in Premier League. Al netto dell’interesse manifestato su di lui da alcuni club di medi fascia del campionato inglese, il 28enne nativo di Smederevo fa gola anche alla Roma.

Lo stipendio percepito Oltremanica- circa 5 milioni di euro annui – è tutto sommato gestibile dal club giallorosso. Che potrebbe anche sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita per un’operazione che, a livello di costo del cartellino, non sarebbe inferiore ai 30 milioni di euro.

Il contratto in scadenza a giugno del 2026 consente ai bianconeri di Londra di resistere nella valutazione di mercato del loro bomber. Tuttavia un’esperienza in Italia – alla corte di un certo José Mourinho poi – potrebbe stimolare non poco il calciatore. Che ha già capito di non pirer ambire a grandi traguardi restando al Fulham. La Roma è pronta a portare l’assalto al centravanti: la trattativa, se mai partirà, si prospetta lunga e difficile.