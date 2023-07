Altra cessione illustre: addio a Napoli, affare in chiusura

Dopo Kim Min Jae il Napoli si appresta a dire addio ad un altro dei protagonisti dello scorso scudetto in questo calciomercato. Anche se i tifosi speravano in altro, la notizia circolava da oramai troppo tempo, ed era davvero questione di pochissimo prima che il giocatore trovasse l’accordo con il suo nuovo club e salutasse di conseguenza gli azzurri.

Dopo settimane di offerte, rilanci e dialoghi, si è dunque finalmente giunti ad uno snodo importante di questa trattativa. Mancano da definire davvero gli ultimi dettagli prima col Napoli e poi con Zielinski per poter definire ufficialmente chiusa quest’operazione, che potremmo dire essere in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Napoli, altra cessione illustre: ci siamo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, che dopo aver definito il passaggio di Kim Min Jae al Bayern Monaco starebbe definendo la cessione anche di un altro protagonista dello scudetto della passata stagione. A dire la verità quest’operazione è nata totalmente nel nulla, non a caso i tifosi azzurri mai si sarebbero aspettati una trattativa del genere, ma a quanto pare il giocatore avrebbe fatto il suo corso in maglia Napoli.

Nelle scorse settimane per lo stesso si è anche parlato di un rinnovo a cifre importanti che gli avrebbero dato ancora più centralità all’interno del -nuovo- progetto tecnico di Rudi Garcia, ma a quanto pare tutto sembra essersi incredibilmente capovolto dopo l’inserimento nelle trattative di un secondo club che, grazie alla sua importante disponibilità economica a disposizione, ha stravolto completamente le carte in tavola. C’è però da dire che senza troppi fronzoli il Napoli ha accettato subito la possibilità di poter dire addio al giocatore, il cui corso in azzurro, per l’appunto, pare essere stato considerato concluso dallo stesso De Laurentiis, desideroso di puntare su altro in questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato da Marco Giordano sul proprio profilo Twitter, sembra essere davvero questioni di giorni prima che Piotr Zielinski venga presentato come un nuovo giocatore dell’Al-Ahli. Secondo il collega, infatti, manca solo l’offerta ufficiale del club saudita per definire l’affare con il Napoli.

Addio Napoli, Zielinski all’Al-Ahli: cifre e dettagli dell’operazione

Zielinski ha finito il suo corso al Napoli, ad attenderlo c’è l’Al-Ahli di Roberto Firmino e Mendy. Stando a Marco Giordano, infatti, nei prossimi giorni il club saudita presenterà l’ultima offerta ufficiale al Napoli per definire l’acquisto del polacco in questo calciomercato.

Per un momento si è anche parlato di un possibile rinnovo di Zielinski con il Napoli, ma le cifre di cui si sta parlando sono talmente importanti al punto che quest’ipotesi è stata immediatamente accantonata. Giordano ha infatti parlato di circa 25 milioni di euro per il club di De Laurentiis e ben 12 netti a stagione per il polacco. Più che un affare questo per il Napoli, considerato che Zielinski nel giugno 2024 sarebbe andato in scadenza.

Napoli, Zielinski vola in Arabia: due i nomi per sostituirlo

Definito il passaggio di Zielinski in Arabia Saudita, il Napoli cercherà di reinvestire subito quanto guadagnato su una nuova mezz’ala di qualità che possa fare al caso di Rudi Garcia. Due i nomi in pole position: Lazar Samardzic e Gabri Veiga. In entrambi i casi la concorrenza per questi due talenti è tanta, ma gli azzurri potrebbero sfruttare a loro favore l’immediata liquidità ma soprattuto un progetto che pone al centro proprio i giovani.