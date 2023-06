Calciomercato Inter, affare immediato: colpo da 25 milioni

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte acquisti per rivoluzionare la rosa a disposizione di Inzaghi: affare più vicino

L’obiettivo del club nerazzurro è quello di arrivare sempre fino in fondo in ogni competizione. La scorsa stagione è stata da insegnamento per Lautaro e compagni, che hanno avuto un calo durante i momenti più importanti perdendo numerose partite in Serie A.

La compagine guidata da Simone Inzaghi si è ripresa soltanto nella seconda parte di stagione, ma è riuscita a portare a casa le finali di Supercoppa e di Coppa Italia. In campionato in nerazzurri hanno perso troppo terreno in ottica Scudetto, ma in Champions League hanno dato il meglio di sè. Ora l’obiettivo resta quello di trionfare ancora in Serie A per mettere a segno un suggestivo Triplete che manca ormai da troppo anni a Milano.

Proprio negli ultimi giorni di giugno l’Inter proverà a mettere a segno i primi colpi suggestivi per puntellare la rosa a disposizione. L’obiettivo resta quello di arrivare in ritiro con una squadra su cui poter mettere le basi per il futuro: occasioni da non sprecare in giro per arrivare fino in fondo ad ogni competizione.

Calciomercato Inter, svolta nell’affare: tutto ruota intorno ad Onana

Il calciomercato nerazzurro è subito molto attivo dopo qualche giorno di relax. La stagione è stata lunga ed asfissiante culminata con la finale di Champions League, persa soltanto di misura contro la corazzata del Manchester City.

Come svelato dal portale spagnolo Todofichajes.com, la società nerazzurra dovrebbe così valutare il futuro di Andrè Onana, con tante big d’Europa come Manchester United e Chelsea che sono sulle tracce del portiere dell’Inter.

E così il club milanese sarebbe molto interessato al portiere georgiano del Valencia, Giorgi Mamardashvili, che sta disputando anche l’Europeo Under 21: difficilmente resterà in Spagna in vista della prossima stagione con la sua cessione che ormai sembra ad un passo.

Attenzione anche al Tottenham che è alla ricerca di un nuovo estremo difensore dopo l’addio di capitan Lloris. Il club inglese potrebbe chiudere per Vicario dell’Empoli con l’Inter pronta a sferrare l’assalto vincente in caso di partenza di Onana. Intrecci di calciomercato davvero suggestivi con la valutazione del portiere georgiano che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una girandola di cambi tra i pali davvero entusiasmanti tra le big d’Europa.