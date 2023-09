Bomba improvvisa: c’è il divorzio con l’allenatore

Accolta la richiesta dei tifosi: clamorosa rottura fra il club e il tecnico, la notizia cambia tutto e l’esonero è ufficiale.

Un inizio difficile, numeri horror, polemiche infinite che non potevano passare inosservate, soprattutto quando si tratta di una squadra così amata e importante.

Il tempo sembra essere finito per il tecnico di una big, che ha incassato il benservito dopo una lunga serie di valutazioni, ma anche a margine di una serie di risultati che hanno fin da subito incrinato il rapporto con il club e con i tifosi.

Non c’è solo l’ultimo pareggio infatti a trasformare una storia iniziata con grandi annunci in una clamorosa rottura. C’è un match su tutti, in Europa, che ha cambiato il corso della storia, ed ha spinto il club ad un annuncio ufficiale. Il Marsiglia ha infatti deciso di cambiare guida tecnica, ha esonerato Marcelino, ed ha già in mano una serie di nomi importanti. In Francia c’è però una notizia che tiene banco, e riguarda un retroscena fatto da minacce, confronti accesi, e un nome che sembra l’unico in grado di mettere d’accordo tutti.

Marsiglia, situazione esplosiva: minacce di morte e caos, ora la svolta tecnica

Nove punti, due sole lunghezze dalla vetta, ma anche una serie di risultati che hanno convinto poco, su tutti il ko con il Panathinaikos che ha cambiato il corso dei francesi in Europa.

Troppo per i tifosi del Marsiglia, che hanno immediatamente chiesto di valutare la posizione dell’allenatore. La risposta del club è arrivata, ma dietro alla rottura ci sarebbe qualcosa di più forte. Fonti transalpine affermano infatti che il tecnico avrebbe comunicato al club la difficoltà nel portare avanti un incarico ormai delicatissimo, e il motivo, dai risvolti che poco hanno a vedere con il calcio, racconta di una situazione ormai esplosiva.

Media spagnoli raccontano infatti che il presidente Longoria abbia ricevuto minacce di morte, e che a margine di un incontro fra i sostenitori del club e alcuni membri del Cda, sia maturata la decisione di interrompere il rapporto con Marcelino. Una situazione esplosiva quindi, che secondo Eurosport Spagna potrebbe anche spingere Longoria a valutare le dimissioni.

La prima risposta però è stata accolta con soddisfazione dai tifosi dell’OM. A guidare la squadra, almeno fino a nuove valutazioni, sarà una figura che mette d’accordo tutti. Si tratta di Jean-Pierre Papin, bandiera del Marsiglia, Pallone d’Oro ed ex calciatore anche del Milan. Toccherà a lui il compito di dare serenità ad un ambiente che fra minacce e fughe di notizie, è stato travolto da un inizio di stagione horror.