Pippo Inzaghi torna ad allenare: rumors confermato

Possibile cambio in panchina per tante squadre in Italia tra Serie A e Serie B. Ora, intanto, arrivano degli aggiornamenti che riguardano proprio l’allenatore Pippo Inzaghi e le sue scelte.

Situazione non facile per diverse società che hanno voglia di provare a cambiare questa situazione in vista dei prossimi mesi, perché ora c’è la possibilità di un nuovo cambio in panchina.

Si parla tanto dei nuovi allenatori che hanno la possibilità di tornare presto in pista, ma ci sono degli aggiornamenti ora da dare per quanto riguarda alcune scelte fatte.

Calciomercato: Inzaghi torna in panchina? La scelta

Tanti rumors per le panchine italiane e diversi cambi allenatori che sono stati completati da poco. Infatti, ci sono state delle novità nelle ultime ore con diverse società che hanno avuto voglia di cambiare per poter rimettersi in pista con dei progetti importanti per provare subito a raggiungere quest’anno i loro obiettivi prefissati.

Tanti i top allenatori italiani svincolati tra cui anche lo stesso Pippo Inzaghi che dopo il caso della Reggina è rimasto senza panchina. Nelle ultime ore sarebbero venute fuori delle notizie di mercato che riguardano proprio l’allenatore italiano che è stato accostato a diverse squadre, come la Cremonese che ha cambiato allenatore mandando via con un esonero Davide Ballardini per dei problemi interni più che di risultati. Ora però viene svelato il retroscena.

Cremonese: Inzaghi accostato prima di Stroppa

Filippo Inzaghi è stato accostato alla Cremonese per diventare il nuovo allenatore dopo l’esonero di Ballardini, ma niente da fare. Perché il tecnico alla fine non è stato scelto e non ha dato piena disponibilità al progetto con la società che alla fine ha scelto l’ex Monza Giovanni Stroppa che è anche stato presentato nelle scorse ore.

C’è grande voglia della Cremonese di tornare subito in Serie A e poteva essere Inzaghi l’allenatore scelto per farlo in questo lungo cammino. Però è stato scelto Stroppa per provare a riportare i grigiorossi in Serie A.

Calciomercato: Inzaghi pronto a tornare

Per Filippo Inzaghi bisognerà quindi ancora aspettare la chiamata giusta. Perché il tecnico è tra i papabili allenatori di tante squadre in crisi di risultati che possono cambiare la scelta tecnica in panchina da un momento all’altro. Queste prossime settimane saranno decisive anche per la carriera di Inzaghi che presto può tornare ad allenare una nuova squadra.