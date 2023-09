Serie A, vertice in società: secondo esonero, arriva il sostituto

Aggiornamenti piuttosto importanti per quello che può accadere in Serie A con l’esonero di un altro allenatore che porterebbe al cambio in panchina con l’arrivo di Daniele De Rossi.

Giungono delle importanti notizie per quanto riguarda il mondo del calcio italiano che potrebbe subire una variazione importante per la scelta degli allenatori. Ci sono diversi tecnici pronti a subentrare subito.

Svolta importante per quanto riguarda il futuro dell’allenatore con la società che ha intenzione di cambiare nelle prossime settimane e ha già scelto quella che può essere il nuovo tecnico.

Serie A: altro esonero, scelto il sostituto

Può cambiare da un momento all’altro il futuro di un altro allenatore in Serie A che rischia l’esonero. Perché la società sta cercando di capire quelle che possono essere le decisioni da prendere per dare di più alla tifoseria e portare avanti un progetto di un certo spessore. In estate sembrava il tecnico a voler cambiare per una nuova e grande sfida stimolante, mentre adesso la situazione potrebbe essere veramente cambiata con la società che può mandarlo via visto ciò che è accaduto.

Risultati che non premiano e che mettono a serio rischio la posizione dell’allenatore. Infatti, in queste ore si sta valutando la seria possibilità di un esonero in Serie A con l’allenatore che attende di capire che riflessioni farà la società che può anche aver già individuato il sostituto da prendere per una una svolta al progetto.

Salernitana: esonero Sousa, vertice e decisione

La società ha voluto incontrare il proprio allenatore per capire che tipo di intenzioni ci sono. Infatti, Iervolino, il presidente della Salernitana, ha deciso quelle che sono e non sono le cose da dire in merito a questa vicenda. Perché il tecnico Paulo Sousa rischia l’esonero. 2 punti nelle prime 4 giornate e due sconfitte di fila pesanti.

Una situazione difficile e particolare per Sousa che può essere licenziato dalla Salernitana e al suo posto arriverebbe dopo l’esonero una scelta totalmente a sorpresa. Si parla di Daniele De Rossi.

Nuovo allenatore Salernitana: De Rossi al posto di Sousa

Vicenda veramente strana quella dalle Salernitana che deciderà in base ai prossimi 2 risultati quello che può essere il futuro del portoghese. Sousa può essere esonerato e c’è Daniele De Rossi tra gli svincolati che piace assai a Morgan De Sanctis che ha già lavorato con lui ai tempi della Roma in più vesti.