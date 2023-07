Bonucci in Serie C, addio deciso alla Juventus: ecco dove

La parabola di Leonardo Bonucci con la Juventus ha preso una brutta piega. Il difensore bianconero ora è costretto a lasciare dopo le volontà di Massimiliano Allegri.

La sua stagione è iniziata malissimo visto che Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli hanno deciso di tagliarlo fuori dalla rosa. Non fa più parte dei progetti bianconeri, deve lasciare per il bene delle casse societarie e per dare respiro ai bilanci del club bianconero.

Il futuro di Leonardo Bonucci non sarà alla Juventus ma nemmeno in Serie A: rischia di diventare un calciatore di Serie C. L’ormai ex capitano bianconero sta decidendo come sarà il suo futuro calcistico.

Calciomercato, cambia il futuro di Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci lascia la Juventus. Il difensore bianconero è stato mandato via da Allegri e dalla nuova società che ha intenzione, ora, di iniziare un nuovo corso. Non è stato accolto alla Continassa ma non è impossibile che si presenterà lo stesso al ritiro della squadra lunedì mattina per cercare di risolvere la questione con l’allenatore.

L’addio di Bonucci è stato appreso dal popolo bianconero solo qualche giorno fa e ora si stanno facendo i nomi più disparati come suo sostituto. La volontà di Bonucci è quella di ricucire i rapporti con Max Allegri e la nuova dirigenza ma sarà un processo molto complesso.

Il futuro di Bonucci sta prendendo una strana piega. Ha deciso di non accettare le offerte dall’Arabia Saudita per restare in Italia.

Juventus, Bonucci finisce con la Next Gen? Le ultime

La situazione di Bonucci con la Juventus è tutta ancora da chiarire. L’ex capitano della Juve è stato messo fuori rosa e rosa e ora bisogna capire quale sarà il suo futuro e dove continuerà la sua carriera.

C’è anche una nuova ipotesi che si sta paventando: Bonucci con la Juventus Next Gen in Serie C. Il club bianconero ha la seconda squadra nella terza serie italiana e potrebbe pensare di trattenere il classe ’87 ma retrocederlo in Lega Pro.

Bonucci in Serie C sarebbe una scelta clamorosa sia per la Juventus che per il difensore. Ha ancora tanto da dare e vuole giocarsi tutte le chance per entrare nei convocati per l’Europeo.

Regolamento Serie C: Bonucci non può giocare in Next Gen

Bonucci potrebbe allenarsi con la Juventus Under 23 ma non può essere tesserato per giocare in Serie C. Ma le date ufficiali del ritiro della squadra di Brambilla sono diverse da quelle della Prima Squadra: il 18 inizieranno gli allenamenti.

Il regolamento della Serie C non permetterà a Bonucci di essere un tesserato della Juventus Next Gen. Gli Over che hanno disputato almeno 50 presenze con la prima squadra non possono giocare con le seconde squadre.