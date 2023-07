Vinicius e la sexy influencer: la foto privata diventa virale

L’esterno in forza al Real Madrid, Vinicius Junior, ha postato una foto su Instagram insieme ad una sexy influencer: ecco di chi si tratta



Superata ormai l’era dominata da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il calcio ha bisogno di nuovi protagonisti che siano in grado di rendersi protagonisti di grandi imprese. I volti principali, in tal senso, sono quelli di Erling Braut Haaland, fresco vincitore del Treble col Manchester City, e di Kylian Mbappe.

Non è assolutamente da meno, però, l’esterno d’attacco brasiliano di proprietà del Real Madrid. Il riferimento, ovviamente, è a Vinicius Junior, una delle stelle presenti nel prestigioso scacchiere di Carlo Ancelotti. L’attaccante verdeoro è senz’altro uno dei migliori in circolazione ad oggi e, a meno di spiacevoli imprevisti, avrà sicuramente una grandissima carriera.

È ancora molto giovane tra l’altro: si tratta, infatti, di un classe 2000, che ha compiuto 23 anni lo scorso 12 luglio. Il Brasile spera che Vinicius possa rendere anche meglio del collega e connazionale Neymar, dotato di grandissime qualità tecniche non accompagnate però da una spiccata maturità. A livello mentale il calciatore in forza al Paris Saint Germain ha spesso deluso le aspettative, difatti c’è la forte sensazione che non sia riuscito ad esprimere tutto il suo enorme potenziale in maniera costante.

Vinicius ha riscontrato non poche difficoltà i premi mesi al Real, ma la sua crescita non si è affatto bloccata, anzi. La società madrilena lo acquistò nel luglio del 2018 dal Flamengo, pagandolo ben 45 milioni di euro. Una spesa importante, ma col senno di poi si può tranquillamente dire che ne è valsa la pena.

Ora l’attaccante brasiliano è spesso decisivo e due stagioni fa ha conquistato una magica Champions League da protagonista, siglando la rete decisiva in finale contro il Liverpool. Mica male. Allo stesso tempo, purtroppo, deve fare i conti con i numerosi insulti razzisti che lo colpiscono abbastanza di frequente. Il calciatore, non a caso, si è esposto più volte pubblicamente per combattere tale discriminazione, ricevendo un ampio supporto.

Vinicius e la sua nuova fiamma sexy: ecco di chi si tratta

Nel frattempo, Vinicius Jr continua a godersi le vacanze, prima di tornare a disposizione di mister Ancelotti. L’esterno si è recato in Brasile, a Rio De Janeiro, e ultimamente viene accostato ad una bellissima cantante ed influencer, che ha visitato insieme al fuoriclasse il famoso Cristo Redentore.

Stiamo parlando di Kenia Guadalupe Flores Osuna, meglio conosciuta semplicemente come Kenia Os. Nata a Mazatlan in Messico, Kenia è di un anno più grande rispetto al calciatore del Real Madrid. Ha ottenuto fama inizialmente pubblicando video blog su YouTube, dopodiché si è spostata su TikTok dove conta più di 18,8 milioni di followers.

Ha anche firmato un contratto discografico con Sony Music nel 2021 ed è attiva nel mondo del business, tant’è che ha lanciato una catena alimentare sana ed una linea di cosmetici. Vinicius ha postato su Instagram uno scatto che li ritrae insieme sul Cristo Redentore, inoltre gira un video in cui i due si stringono la mano. Insomma, sembra proprio che sia nata una nuova relazione d’amore, anche se al momento non è giunta alcuna conferma ufficiale.