Calciomercato Juventus: l’annuncio sul nuovo bomber, sostituisce Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Giuntoli ha già scelto il nuovo bomber per la Juventus. Ecco l’annuncio.

Calciomercato in fermento in casa Juventus. Dopo la notizia relativa all’addio di Bonucci, che è stato messo fuori rosa dai bianconeri, adesso Giuntoli si prepara a concludere anche un’altra operazione relativa alla cessione di Vlahovic che è vicino al Psg. Intanto, c’è già il primo nome riguardo il sostituto del serbo.

Ecco le ultimissime notizie relative all’affare di calciomercato riguardo il nuovo attaccante della Juventus. C’è la svolta su questo affare con i bianconeri che hanno deciso di virare con decisione sul bomber che, nell’idea di Giuntoli, dovrà prendere il posto di Dusan Vlahovic che è promesso sposo del Psg.

Calciomercato Juventus: ecco il sostituto di Vlahovic

E’ la redazione di Sportitalia a lanciare l’indiscrezione di mercato relativa al nuovo attaccante della Juventus.

La dirigenza bianconera ha già individuato una lista di potenziali sostituti dell’attaccante serbo Vlahovic che dopo un anno è mezzo è pronto a lasciare la Juventus per andare al Psg. Il primo nome della lista di Giuntoli era Hojlund dell’Atalanta che per il momento ha dato priorità al Manchester United. Ecco perché nelle ultime ore è uscito fuori un nome nuovo per l’attacco della Juventus.

Nella lista del ds bianconero c’è anche Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese è un vecchio pallino di Giuntoli che l’aveva segnalato anche al Napoli. Adesso il dirigente potrebbe portarlo alla Juventus nel caso in cui riuscisse a chiudere la trattativa per la cessione di Vlahovic al Psg.

David alla Juventus: le ultime notizie di calciomercato

David alla Juventus è un colpo possibile solo nel caso in cui riuscisse a concludersi l’operazione per la cessione di Dusan Vlahovic. Sono queste le ultime notizie di calciomercato relative al prossimo attacco dei bianconeri che subirà un rinnovamento. Giuntoli ha individuato già l’erede del serbo che è nel mirino del Psg per questo calciomercato estivo 2023. Gli altri nomi dela lista sono Noah Okafor del Salisburgo e Scamacca che ha già fatto sapere di voler dare priorità alla Roma che però non ha ancora affondato il colpo.