Bonucci, quant’amarezza: la sua verità sulla Juventus

Leonardo Bonucci si sfoga: quant’amarezza nelle sue parole. Racconta tutta la verità di quanto successo con la Juventus

“Mi sono sentito umiliato”, è la frase più significativa dell’intervista che Leonardo Bonucci ha concesso a Sportmediaset per spiegare tutta la sua verità sul caso Juventus. Su quanto successo con i bianconeri nell’ultimo anno circa, soprattutto dopo l’essere finito fuori rosa durante questa estate. L’ex capitano bianconero ha svelato tutto, non nascondendo la sua delusione e amarezza. E soprattutto non mandandole a dire a società e allenatore.

Riavvolgiamo il nastro per i più distratti: il totem bianconero, Leo Bonucci, viene messo fuori rosa quest’estate perché non rientra più nei piani tecnici della Juve. Finisce ad allenarsi da solo, tra gli esuberi. Il giocatore non ci sta e chiede il reintegro, non ottenendolo. I suoi avvocati vanno avanti e si scatena una vera e propria battaglia legale tutt’oggi in corso e con il difensore che ha chiesto il risarcimento danni. Nel frattempo Bonucci è passato all’Union Berlino. In questi giorni la sua intervista.

Il difensore ha subito esordito dicendo di aver letto cose non vere da parte dell’allenatore. Allegri, infatti, su precisa domanda aveva risposto ai giornalisti che già dalla scorsa primavera Bonucci era stato allertato dalla società che non avrebbe più fatto parte del progetto Juve: “Ritiro o cessione”. E così il campione d’Europa ha subito affondato il colpo.

Quanta amarezza per Bonucci: la verità sulla Juventus

“Non è vero che mi avevano detto che non rientravo più nei piani della società, anzi avevo dato la mia disponibilità per essere la quinta/sesta scelta”. Dunque subito un affondo bello duro. Per poi proseguire: “Non mi è stato comunicato nulla, ho annusato qualcosa solo dai giornali. Poi a luglio sono venuti Manna e Giuntoli a casa mia per dirmi che non avrei più fatto parte della rosa e che la mia presenza avrebbe ostacolato la crescita della squadra”.

Da qui la parte più significativa: “Mi sono sentito umiliato, dopo le 500 presenze collezionate in bianconero”. Il difensore ha poi aggiunto che molti suoi ex compagni gli hanno mostrato solidarietà e hanno manifestato vicinanza “per il comportamento irrispettoso da parte del club”.

Un Bonucci durissimo, dunque, che non chiude la vicenda, anzi. Si andrà avanti, come detto, per vie legali. Il giocatore ha già dichiarato di farlo per una questione di principio, anche per essere da esempio a tanti colleghi che subiscono la stessa sorte e che in caso di vittoria devolverà l’intero importo in beneficenza.