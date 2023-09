Salterà l’esordio in Champions: l’infortunio è serio, l’annuncio

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista dell’esordio europeo di settimana prossima della squadra. A quanto pare il campione salterà la prima sfida di Champions League a causa di un infortunio abbastanza serio.

Inizialmente si sperava che il giocatore potesse recuperare per la sfida di martedì, ma l’allenatore oggi ha lasciato intendere che sulle condizioni del ragazzo c’è da essere cauti. Le apposite valutazioni verrano dunque prese giorno per giorno, ma al momento le sensazioni sono tutt’altro che positive, come confermato anche dal fatto che il giocatore dovrebbe saltare la prossima giornata di campionato.

Da oggi a martedì ne passa di tempo, e si potrebbe sperare in un recupero in extremis, ma è meglio che l’allenatore inizia a valutare delle soluzioni valide con le quali far fronte ad un’assenza che, inevitabilmente, potrà spostare gli equilibri.

L’infortunio preoccupa: in dubbio per l’esordio in Champions

L’esordio in Champions League è alle porte, ma la squadra non parrebbe essere ancora del tutto pronta, considerato il che potrebbe fare a meno di uno dei suoi campioni, fermo ai box a causa di un infortunio muscolare rimediato nel corso di questa sosta.

Rientrato prima dal ritiro con la sua Nazionale, il giocatore è stato immediatamente sottoposto ad una serie di esami strumentali dallo staff medico del club, che hanno fatto luce sul suo problema fisico, indicandone la gravità. A fronte dei risultati di questi l’allenatore ha fortunatamente tirato un grande sospiro di sollievo, ma nel corso dell’odierna conferenza stampa di oggi ha ordinato cautela, anche perché al momento l’esordio in Champions League del giocatore è comunque fortemente a rischio.

Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Brentford Eddie Howe ha rasserenato un pò tutti sulle condizioni di Sandro Tonali, svelando che l’ex Milan potrebbe rimanere in panchina contro le Bees per evitare ogni sorta di possibile ricaduta.

Newcastle: le condizioni di Tonali in vista del Milan

In casa Newcastle da qualche giorno a questa tengono inevitabilmente banco le condizioni di Sandro Tonali, rientrato dalla Nazionale con un fastidio alla gamba che stato approfondito dallo staff medico dei Magpies.

Il giocatore più atteso di questa prima giornata di Champions League potrebbe dunque clamorosamente saltare il ritorno a San Siro, ma Eddie Howe ha lasciato aperto qualche spiraglio di guarigione per l’italiano dicendo: “E’ tornato che gli tirava la coscia e gli abbiamo fatto degli esami. Ha un lieve infortunio, niente di che, quindi potremmo provare a recuperarlo per la sfida contro il Milan lasciandolo fuori domani”.

Milan-Newcastle: Tonali ci sarà?

La domanda che tutti i tifosi di Newcastle e Milan si stanno ponendo è: Sandro Tonali scenderà in campo martedì sera a San Siro? Al momento una risposta a questa non la si può ancora dare, ma Eddie Howe ha lasciato intendere che pur di recuperare l’italiano per l’esordio in Champions League farà di tutto. Le condizioni di Tonali verranno comunque monitorate giorno dopo giorno, ma la speranza è che questo romantico ritorno a San Siro possa avvenire.