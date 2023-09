Milan in emergenza: altro infortunio, tempi di recupero lunghi

Pierre Kalulu non è il solo a mettere in difficoltà Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni stagionali del Milan a causa delle sue condizioni fisiche. Stando alle ultime notizie, infatti, il diavolo avrebbe perso un altro dei suoi giocatori a causa di un infortunio che però sembrerebbe essere decisamente più grave rispetto a quello del difensore francese.

Pioli ha più volte ribadito di avere bisogno di tutti i suoi effettivi in questa stagione per migliorare i risultati della scorsa, ma l’impressione è che lo spettro di un’infermeria piena sia tornato ad aleggiare con prepotenza dalle parti di Milanello.

Nei prossimi giorni le condizioni del rossonero verrano ovviamente rivalutate con più attenzione dallo staff medico del diavolo, ma al momento si pronosticano lunghi tempi di recupero per il giocatore. Si può dunque già parlare di emergenza Milan.

Si riempie l’infermeria del Milan: nuovo infortunio, le ultime

Continuano ad arrivare brutte dall’infermeria di Milanello per Stefano Pioli, che dopo Pierre Kalulu perde un altro dei suoi giocatori a causa di un infortunio che preoccupa e non poco lo staff medico rossonero.

In una stagione come questa, ricca di impegni, l’allenatore del Milan ha in più occasioni ribadito voler avere a disposizione tutti i suoi effettivi, anche chi di solito viene utilizzato meno, ma a quanto pare uno scenario del genere dalle parti di Milanello parrebbe essere pura utopia. Dopo un inizio incoraggiante, nel corso di questa sosta sono nati i primi (importanti) problemi per il Milan, che in un colpo solo ha perso Pierre Kalulu ed un’altra, comunque valida, alternativa per la difesa.

L’infermeria di Milanello a piccoli passi si sta dunque sfortunatamente riempiendo, visto che oltre al difensore francese anche Mattia Caldara è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. A riportare la notizia è stato lo stesso Stefano Pioli oggi nel corso della conferenza stampa d’avvicinamento al derby di domani pomeriggio.

Milan, infortunio Caldara: condizioni e tempi di recupero

Mattia Caldara ad oggi è un giocatore del Milan, e se servirà Stefano Pioli lo chiamerà in causa. Da qui alle prossime settimane, però, il centrale rossonero sarà indisponibile a causa di un infortunio la cui entità, e relativi tempi di recupero, è stata svelata, come anticipato, oggi in conferenza stampa dallo stesso allenatore del diavolo.

Ad una domanda che chiedeva se Caldara fosse parte integrante del gruppo, Stefano Pioli ha risposto parlando proprio dell’infortunio dell’ex Atalanta dicendo: “Mattia ha patito un problema alla caviglia e non sarà a disposizione per un bel pò”.

Milan, Caldara out: le alternative però non mancano, vedi Pellegrino

Con Caldera out Stefano Pioli non ha granché da temere, visto che di alternative in difesa ce ne sono, e forse anche in abbondanza. Fra le “seconde linee” rientra anche il promettente Marco Pellegrino, difensore argentino ex Platense.

Sul giovane classe 2002, che ancora deve esordire in maglia Milan, il tecnico rossonero ha così parlato: “Marco è un difensore molto ordinato. Arriva da una difesa a tre e da un modo di difendere meno di reparto, e dunque ha bisogno di tempo per adattarsi, ma il suo momento arriverà”.