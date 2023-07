“Non so se resto”, lascia la Serie A: c’è un club di Premier

Il calciomercato di Serie A sta portando sempre di più a nuove trattative in Italia con giocatori che possono dire addio al nostro campionato e approdare altrove.

Ci sono delle importanti novità che riguardano proprio questa possibile trattativa che porterebbe uno dei giocatori ad andare via in vista della prossima stagione.

Tante squadre che si sono interessate, anche in Italia stesso, ma la scelta del tesserato del club italiano potrebbe pensare di lasciare la Serie A per un nuovo campionato.

Calciomercato Serie A: pronto l’addio

Arrivato in Italia soltanto lo scorso anno è già pronto a dire addio dopo soltanto una stagione di Serie A. Perché il club italiano rischia seriamente di dover salutare il proprio giocatore in poco tempo. E’ capitato spesso già quest’anno in questa attuale sessione di calciomercato estiva, che ha portato addii e cessioni dopo solo una stagione anche di grandi giocatori come Di Maria dalla Juve, Kim dal Napoli, Wijnaldum dalla Roma e tanti altri. Continuano ad arrivare aggiornamenti continui sotto questo punto di vista.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio la trattativa attuale di questo club che sta provando a tenere il proprio gioiello o a venderlo ad un’offerta alta che permetterebbe di investire nuovamente la cifra richiesta. Al momento però non sembrano esserci affondi decisivi, ma c’è una trattativa già aperta per portare via il giocatore con una cessione dalla Serie A.

Ultimissime su quello che sarà il trasferimento del giocatore. Sembra essere tutto pronto in vista dell’addio di Schuurs dal Torino.

Torino: su Schuurs c’è il Liverpool

L’ex difensore dell’Ajax, arrivato per poco meno di 10 milioni di euro, adesso può essere venduto a più del doppio della cifra. Infatti, Schuurs è finito nel mirino del Liverpool che vorrebbe portarlo in Premier League. Per convincere il Torino a cederlo servirà un’offerta di circa 25 milioni di euro. Si aspettano aggiornamenti su questa situazione.

Torino: Schuurs spaventa i tifosi

Il difensore del Torino Perr Schuurs spaventa i tifosi granata con delle dichiarazioni chiare e che aprono quindi all’addio. Infatti, il giovane difensore olandese avrebbe risposto in questo modo parlando con alcuni dei suoi tifosi del Toro all’esterno del Filadelfia: “Non so ancora se resto”.

Una situazione particolare perché ora il Liverpool di Jurgen Klopp fa sul serio e, come riporta Football Insider, c’è la seria possibilità che il Torino possa vendere il talentino olandese Schuurs in vista del prossimo anno al club inglese.