Bonucci, rilancio a sorpresa: può rimanere in A

Leonardo Bonucci valuta un rilancio a sorpresa in arrivo da un club di Serie A: quattro squadre in corsa, ne spunta una pronta a chiudere.

Niente ripensamenti, alla Juve la linea è ormai chiara e Giuntoli non intende fare un passo indietro. Forte di un percorso condiviso con Allegri, il direttore bianconero ha chiarito ai calciatori in esubero che la strada è ormai tracciata.

Non esiste la possibilità di inserire nuovamente in organico quei calciatori già messi ai margini del progetto, e Leonardo Bonucci, nonostante l’intenzione di far ricredere l’allenatore, non riuscirà a trovare spazio. Due sono gli obiettivi quindi del difensore, che sfumata la permanenza in bianconero, cerca spazio da titolare in Serie A per puntare alla nazionale e giocare da protagonista l’Europeo del 2024.

Per lui le offerte non mancano, e alla lunga lista delle società pronte a strappare un sì, si aggiunge un club pronto a chiudere in fretta. La proposta sarebbe convincente e il calciatore potrebbe trovare spazio da titolare in un progetto che potrebbe rappresentare per lui l’ultima grande occasione della carriera.

Bonucci si è convinto: blitz per il difensore, si può chiudere

Il primo “no” deciso è arrivato alla Sampdoria. Bonucci non vuole scendere in Serie B nonostante un progetto interessante. Sullo sfondo restano quindi Roma e Lazio, piste ancora concrete, ma che al momento si sarebbero raffreddate. Ecco perché la lista si allunga e c’è chi è pronto a rilanciare subito per strapparlo alla concorrenza.

Si è fatto il nome della Fiorentina, ma nell’operazione che ha portato Arthur in viola non si registrano chiacchierate per il difensore. Ecco perché arriva il via libera per un altro club convinto dall’esperienza del calciatore e dalla possibilità di avere un elemento valido nel reparto difensivo.

Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Monza, che avrebbe il gradimento del calciatore. Servirebbe uno sforzo economico per pagare l’ingaggio, ma il calciatore non andrebbe a percepire la stessa cifra che al momento gli è garantita dalla Juventus. Un fattore, questo, che non sarebbe di certo un problema per il Monza, spinto da Palladino a cercare un elemento in grado di portare esperienza il gruppo.

Le buone notizie, per il tecnico dei brianzoli, arrivano dalle indicazioni in arrivo dal calciatore. Bonucci avrebbe rifiutato le piste arabe e il Fenerbahce senza aprire mai e confermando di essere pronto ad accettare solo chiamate dalla Serie A.