Serie A: cambio immediato in panchina, scelgono Conte o Spalletti

Potrebbe accadere qualcosa di importante e impensabile nel corso delle prossime settimane per una panchina top di Serie A che può già cambiare allenatore.

Situazione non facile per la società che dovrà capire come gestire al meglio la situazione in vista della nuova stagione. Sarà una stagione di alta tensione la prossima, perché certi club non possono permettersi più di sbagliare.

E’ da tempo che si parla di quello che può essere il cambiamento del top club per la panchina di uno degli allenatori più affermati e costosi del campionato che può anche essere messo alla porta.

Serie A: cambiano allenatore

C’è grande pressione per alcuni allenatori in vista della prossima stagione. Perché alcune squadre non possono più permettersi di sbagliare in vista del nuovo anno che sta per iniziare. Già lo scorso anno ci sono stati tanti cambiamenti e qualcosa potrebbe continuare a vedersi in questi prossimi mesi. Già subito se non arriveranno i risultati sperati ci saranno dei cambi importanti che riguardano alcune top società che ora non hanno più intenzione di dare tempo.

Già grandi società come il Milan hanno cambiato a livello dirigenziale, mentre per quanto riguarda i club c’è stato il Napoli che ha salutato Spalletti dopo la vittoria del campionato. Molti altri sono in bilico ancor prima di iniziare. Perché per alcune è arrivata la conferma, ma non è sicuro che andrà come deve andare.

E’ il caso anche di Massimiliano Allegri che è stato confermato dopo due anni senza vincere nulla ed aver incassato sconfitte e umiliazioni pesanti in questi due anni. Ora la Juventus valuta il suo futuro in vista di quello che accadrà in queste prossime prime settimane per capire come andrà a finire la situazione per l’allenatore che è messo a rischio.

Juventus: Allegri via se va male per Conte o Spalletti

E’ in bilico ancora prima di iniziare il futuro di Massimiliano Allegri con la Juventus che può rischiare seriamente di essere fatto fuori se non dovesse iniziare bene la stagione.

Non ha più tempo la Juve che deve tornare a vincere e per questo si valutano già i possibili nomi come sostituto in panchina e ci sono Antonio Conte e Luciano Spalletti.

Il tecnico bianconero non può permettersi di partire con risultati altalenanti e la sua scadenza del contratto si avvicina. Adesso c’è il serio rischio che la Juve pensi a Conte o Spalletti per il post Allegri, entrambi svincolati e in attesa di una grande panchina come riporta Gazzetta. Tutto dipenderà dai risultati che verranno fuori nelle prossime settimane già.