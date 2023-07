Juventus: Vlahovic al Real Madrid, si sblocca l’affare

La Juventus è pronta a definire gli affari in vista delle ultime settimane di calciomercato, dove c’è Dusan Vlahovic che può lasciare il club bianconero per firmare altrove.

Ci saranno ancora movimenti in entrata e in uscita con acquisti e cessioni da parte del club che ha intenzione di dare all’allenatore la migliore rosa a disposizione il prima possibile per l’inizio della nuova stagione.

Decisive le prossime ore per la mossa che potrebbe andare a fare il club spagnolo del Real Madrid con il tentativo di andare a chiudere definitivamente l’acquisto in attacco dopo che Karim Benzema ha detto addio nelle scorse settimane per andare in Arabia Saudita.

Calciomercato Juve: il bilico il futuro di Vlahovic

La Juventus ha intenzione di definire il prima possibile il futuro di Dusan Vlahovic in vista della prossima stagione. Perché il club bianconero dovrà capire cosa accadrà riguardo questa situazione che potrebbe cambiare in maniera importante il resto del mercato prima che inizi poi il campionato. Perché iniziare l’anno con o senza il giovane bomber serbo vuol dire tanto e c’è la possibilità che questo accada. Tante le voci sul giocatore che può andar via quest’estate.

Al momento è ancora tutto in fase preliminare, ma ci sono diverse società interessate all’attaccante che non è considerato incedibile dalla società bianconera. Infatti, la Juventus vuole capire come andrà a finire questa vicenda per Dusan Vlahovic che può partire ma soltanto alla cifre che imporrà il club di Torino. Acquistato un anno e mezzo fa per circa 80 milioni di euro, non partirà per meno.

Infatti, il prezzo di Vlahovic si aggira proprio tra 80 e 90 milioni di euro e questo può determinare molto per le ultime settimane. Anche lo stesso giocatore valuta ora il suo addio da Torino, anche se ha voglia di riscattarsi e dimostrare il suo reale valore. Al momento però c’è la possibilità che ci sia una partenza dalla Juve entro la fine dell’estate per il calciatore.

Juventus: su Vlahovic anche il Real Madrid

Al momento non c’è nulla di concreto, ma secondo le ultime notizie anche il Real Madrid ha iniziato ad interessarsi a Dusan Vlahovic per il prossimo anno. Il club spagnolo deve trovare un sostituto di Benzema che è andato via. Il giocatore bianconero è uno deli obiettivi e ora diventa un momento decisivo per capire chi arriverà.

Perché il Real Madrid ha il sogno Mbappe per l’attacco e punta tutto su di lui per chiudere con il PSG. Intanto, secondo le ultime notizie di mercato, non è detto che l’affare si concluda e per questo motivo c’è la seria possibilità che in base a quello che accadrà per l’attaccante francese, poi si sbloccherà l’affare Vlahovic che può restare alla Juve o finire in Spagna.

Juventus: le squadre interessate a Vlahovic

Oltre al Real Madrid ci sono anche PSG e Chelsea che sono fortemente interessate a Vlahovic e sanno che per avere l’ok della Juve serviranno almeno 80 milioni di euro.