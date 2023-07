Boom Vlahovic: ecco l’offerta che fa tremare la Juve

Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino: nelle scorse ore è arrivata quella che pare essere l’offerta decisiva.

Ormai anche i tifosi bianconeri hanno capito che per vedere qualche nuovo acquisto della Juve bisognerà attendere la cessione di qualche giocatore dall’ingaggio troppo pesante. Dopo essersi liberata di Angel Di Maria, Leandro Paredes e Juan Cuadrado, la Juve sta cercando di togliersi anche altri giocatori ormai in forte calo di rendimento e senza più garanzie dal punto di vista fisico.

Nelle scorse ore è trapelata la scelta della società di interrompere il rapporto con Leonardo Bonucci, che lascerà quindi la Juventus dopo 12 stagioni caratterizzate da tanti importanti successi. Ma non è tutto, perché oltre al difensore di Viterbo (che percepisce 6,5 milioni di euro annui, ndr) Madama proverà a liberarsi anche di Alex Sandro, oltre ai vari McKennie, Arthur e Zakaria appena rientrati dai prestiti.

L’obiettivo primario del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quindi quello di alleggerire il più possibile il monte ingaggi, eliminando gli stipendi pesanti. Solo in questo modo la Juve potrà lanciarsi su alcuni obiettivi per rinforzare l’organico a disposizione di mister Allegri. Tuttavia, l’impressione di molti esperti di calciomercato è che i bianconeri potrebbero anche lasciar partire uno dei propri pezzi pregiati per fare cassa.

Arriva l’offerta per Vlahovic: tifosi juventini spiazzati

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Dusan Vlahovic, senza dubbio uno di quelli che ha pagato di più le difficoltà della scorsa stagione. Arrivato a gennaio 2022 dalla Fiorentina per circa 80 milioni di euro, il centravanti della Nazionale serba ha avuto un buon impatto con la realtà bianconera. In molti erano convinti che la seconda stagione sarebbe stata quella dell’esplosione definitiva, ma al contrario Vlahovic è parso nettamente involuto, probabilmente anche penalizzato dal gioco troppo spesso difensivo e rinunciatario della Juve.

Non a caso da Torino arrivano voci di un feeling ormai molto basso tra l’attaccante ex viola e Allegri. Vlahovic è molto stimato in Premier League, ma l’ultima offerta arriva dal Paris Saint-Germain, che sta cercando un bomber per la prossima stagione. I parigini ritengono troppo alta la richiesta del Napoli per Osimhen e hanno quindi deciso di virare sul serbo. La Juve, per lasciar partire il suo attaccante, chiede una cifra non inferiore ai 75 milioni di euro. Il PSG potrebbe accontentare i bianconeri oppure provare ad abbassare il prezzo inserendo qualche contropartita tecnica gradita a Massimiliano Allegri.

Tra i giocatori che potrebbero interessare la Signora ci sono un paio di centrocampisti di grande qualità. Il primo è Fabian Ruiz, che conosce molto bene la Serie A – quattro stagioni a Napoli, 166 presenze e 22 gol – e gradirebbe fare rientro in Italia; l’altro è Renato Sanches, già seguito dalla Juve negli anni scorsi. Entrambi i nomi stuzzicano la tifoseria bianconera, anche se la Juve preferirebbe un pagamento cash senza contropartite.