Calciomercato Napoli: colpo Scudetto, nome a sorpresa per Garcia

Spunta un nome nuovo per il calciomercato del Napoli: è il regalo di De Laurentiis a Garcia.

Mentre il Napoli è impegnato in ritiro a Dimaro, la società lavora sotto traccia in vista della prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza è migliorare la rosa del Napoli con innesti di qualità capaci di alzare il valore dell’organico. Ecco il nome nuovo per il calciomercato degli azzurri: si tratta di una vecchio pallino di De Laurentiis, può arrivare a prezzo di saldo.

Nel suo attuale club le cose non vanno nel migliore dei modi. Ecco perché l’ipotesi Napoli potrebbe tornare in auge per il calciatore che già in passato è stato corteggiato dal club azzurro.

Calciomercato Napoli: nuovo obiettivo di De Laurentiis

Una volta completata la cessione di Kim al Bayern Monaco e Zielinski in Arabia Saudita, il patron inizierà a sbloccare qualche operazione in entrata. Ci sono una serie di giocatori che possono fare a caso del Napoli.

L’obiettivo del presidente è alzare l’asticella e continuare a vincere in Italia. Una priorità assoluta per il club che è pronto a riconfermare in rosa Victor Osimhen. Intanto, dal calciomercato potrebbero arrivare nuovi regali per Rudi Garcia che sta lavorando a Dimaro per preparare i suoi in vista della prossima stagione.

Il tecnico francese avrà il compito di difendere lo Scudetto, ecco perché ha chiesto a De Laurentiis delle garanzie tecniche. Intanto, in uscita sono pronti a salutare Kim e Zielinski. Per quanto riguarda il centrocampista, c’è già il nome del potenziale sostituto. Accantonati profili costosi, la società ha deciso di virare su giocatori low cost.

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Gaetano Castrovilli per il Napoli: è lui il nuovo obiettivo di mercato di De Laurentiis.