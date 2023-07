Juve esclusa dall’Europa: la reazione in Borsa

Nelle ultime ore è arrivata la notizia ufficiale riguardo l’esclusione dall’Europa della Juventus. Una notizia che ha diviso in due il mondo bianconero e che ora porta conseguenze.

Anche se si trattava di giocare la Conference League, molti giocatori speravano di poter partecipare lo stesso ad una competizione europea anche se di poco conto rispetto le grandi partite della Champions.

Per questo motivo ora bisognerà capire anche come reagiranno alcuni dei pilastri del club bianconero in vista di queste ultime settimane di mercato.

Juventus fuori dall’Europa: la Uefa ha deciso

La Uefa ha preso la decisione di fare fuori la Juventus dalla prossima competizione della Conference League per il prossimo anno. Niente da fare per i bianconeri che non hanno intenzione di fare nessun tipo di ricorso per la scelta presa. Perché l’organo del calcio europeo ha dovuto analizzare i fascicoli inerenti al caso plusvalenze e la manovra stipendi che ha condannato la Juve con un -10 in Serie A e ora una penalizzazione di 1 anno contro la società che non potrà giocare le coppe europee.

Le prossime giornate sembrano essere sempre quelle più difficili dopo una decisione del genere. Perché ci sono i rischi seri che questa decisione possa influire e non poco sull’aspetto economico della Juventus che deve fare i conti con quelle che sono le conseguenze che aspettano il club.

Al momento c’è la notizia riguardo quella che è la Borsa Juventus che rischia di poter essere in palese difficoltà. Per fortuna però non sembra che la vicenda andrà in questo verso.

Uefa: esclusa la Juventus, Borsa in positivo

La Borsa Juve è aperta questa mattina con esito positivo nonostante la grande batosta arrivata dalla Uefa che ha fatto fuori il club bianconero. Secondo le ultime notizie il titolo dei bianconeri è in positivo oggi in apertura a Piazza Affari, anche dopo l’ufficialità della sentenza della UEFA sull’esclusione dalle coppe per la prossima stagione.

La Juventus apre in positivo quindi in Borsa il primo giorno dopo l’esclusione della Uefa dalla Conference League che è avvenuta nella serata di venerdì. Oggi il titolo in Borsa della Juventus ha aperto con l’1,65% a 0,3438 euro per azione, stabilizzandosi poi nei minuti successivi con una crescita intorno allo 0,8%.

Juventus: nessuna cessione senza Europa

Juve punita per le violazioni al FPF. Una notizia che può cambiare il mercato anche dei bianconeri riguardo cessioni e acquisti. Ora bisognerà capire se ci saranno dei giocatori che proveranno a chiedere di andare via. Al momento però tutti già sapevano questo rischio e non sembrano esserci segnali verso questo tipo di scelte. Alla Juventus non si muoverà nessuno, salvo cessioni già decise.