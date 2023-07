UFFICIALE – Fiorentina: cambia il calendario, la reazione

Ci sono delle notizie importanti che riguardano il futuro di un club di Serie A come la Fiorentina, perché ora è ufficiale che il calendario è cambiato in vista della nuova stagione.

Alla fine è arrivata la notizia che in molti aspettavano potesse rivelarsi decisiva già nelle prossime ore per cambiare la nuova stagione della società viola che ha voglia di riscatto.

Dopo il finale dello scorso campionato si aspetta ora di vedere come reagirà la squadra allenata da Vincenzo Italiano che ha voglia di fare cose in grandi per la Fiorentina, per questo è rimasto sulla panchina viola nonostante le offerte.

Calendario Fiorentina: cambia tutto

Era nell’aria la notizia e adesso è diventata anche ufficiale. Si aspettava soltanto il comunicato, che alla fine è arrivato. Dopo la decisione presa contro la Juventus da parte dell’UEFA riguardo la squalifica dalla Conference League è stata quindi poi ripescata la Fiorentina. Il club viola ha voglia di riscattare la stagione appena conclusa in maniera positiva, ma con due finali perse tra Coppa Italia e Conference League.

Il progetto della Fiorentina può ancora crescere per molti anni e per questo motivo c’è la volontà di continuare a fare le cose in grande. Intanto, si attendeva solo l’ufficialità che alla fine è arrivata.

La Fiorentina è stata ripescata al posto della Juventus e il calendario del club viola è cambiato quindi da un momento all’altro. Perché ora saranno diverse le nuove partite da inserire con la competizione europea.

Fiorentina in Conference League: è ufficiale

La Fiorentina giocherà la prossima Conference League dopo essere stata ripescata a discapito della Juventus. Il club bianconero è stato squalificato dalla Uefa per quanto accaduto negli ultimi anni e per questo motivo ora ci sarà la viola.

La Fiorentina vuole lottare di nuovo in Conference League provando a dimenticare la finale appena persa contro il West Ham nei minuti di recupero di qualche giorno fa. Si attendono i sorteggi e le partite, ora saranno aggiunte nuove partite nel calendario della Fiorentina.

Date Conference League 2023 24: partite e sorteggi

La Fiorentina non dovrà giocare i turni preliminari (che sono 3) e si concluderanno il 17 agosto. Successivamente ci sarà il sorteggio per l’ultimo turno di Playoff prima della fase a gironi, dove giocherà anche la Fiorentina per ottenere la qualificazione. Queste tutte le date della Conference League:

13 e 20 luglio – Primo turno preliminare

27 luglio e 3 agosto – Secondo turno preliminare

10 e 17 agosto – Terzo turno preliminare

24 e 31 agosto – Playoff

21 settembre – Prima giornata gironi

5 ottobre – Seconda giornata gironi

26 ottobre – Terza giornata gironi

9 novembre – Quarta giornata gironi

30 novembre – Quinta giornata gironi

14 dicembre – Sesta giornata gironi

15 e 22 febbraio 2024 – Andata e ritorno sedicesimi

7 e 14 marzo 2024 – Andata e ritorno ottavi

11 e 18 aprile 2024 – Andata e ritorno quarti

2 e 9 maggio 2024 – Andata e ritorno semifinali

29 Maggio 2024 – Finale

Queste, invece, sono tutte le date dei sorteggi Conference League dai preliminari alla finale: