Chiellini in Serie A a gennaio: ruolo dirigenziale, no alla Juve

Tante novità che possono nascere attraverso il mercato da qui alla fine della stagione. Perché ci sono importanti notizie che riguardano il futuro di Giorgio Chiellini che è pronto ad una nuova sfida.

Già lo scorso anno il difensore italiano ha rivelato quelle che potrebbero essere le sue scelte, perché ci sono novità importanti che riguardano la prossima destinazione.

Al momento si sta godendo gli ultimi mesi di contratto che ha in America con il club dei Los Angeles FC. Poi è possibile che arriverà una nuova scelta di vita del giocatore dopo l’addio alla MLS.

Calciomercato: Chiellini lascia la MLS e l’America

Il contratto di Giorgio Chiellini scadrà il 31 dicembre 2023 con i Los Angeles FC dove si è legato negli ultimi anni per chiudere lì la propria carriera dopo tanti anni giocando per diverse squadre, ma indossando principalmente la maglia della Juventus, una delle sue squadre del cuore. Ultimi mesi per poi capire quello che sarà il suo futuro, di certo ancora nel mondo del calcio. Perché è stato lo stesso giocatore a rivelare che in futuro resterà legato a questo sport che ormai è parte della sua vita, anche se con ruoli differenti.

Lui che si è laureato in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli studi di Torino, ha le idee chiare. Chiellini resterà nel calcio con un ruolo da dirigente occupandosi magari proprio del calciomercato e dei conti delle società. Ci sono idee importanti nella sua testa, lui che è sempre stato deciso sui suoi traguardi.

Ora sono in arrivo delle novità riguardo quello che sarà il futuro di Chiellini che, una volta che lascerà l’America farà ritorno in Italia e in Serie A, dove diversi club potrebbero pensare di puntare su di lui.

Milan: Chiellini in ritiro per i saluti

In America, a Los Angeles, oltre alla Juventus è in ritiro con la tournée anche il Milan di Pioli. E Giorgio Chiellini è andato proprio a trovare la squadra rossonera, quella per cui ha sempre fatto il tifo da piccolo.

Infatti, è stata proprio la società del Milan la prima squadra per cui Chiellini ha fatto il tifo ed è riuscito anche ad indossare, seppur brevemente, quella maglia nelle giovanili. Saluti ad amici e colleghi, con tanto di lunga chiacchierata con Simon Kjaer a bordocampo.

Chiellini in Serie A: ruolo da dirigente

Ma Giorgio Chiellini è pronto a diventare un nuovo dirigente in Serie A e ci sono diverse squadre che potrebbero puntare su di lui. Una di queste è chiaramente la Juventus, dove stesso lui ha detto di voler tornare in quelle vesti. Occhio però anche al Milan a cui è legato e che ha avviato un nuovo progetto importante. De gennaio 2024 sarà libero di intraprendere questa nuova sfida.